1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gaziantep'te avukat katibine silahlı saldırı

Haciz işlemi için gittiği iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan avukat katibi yaralandı
03 Mayıs 2018 19:19
Yazdır
Gaziantep'te avukat katibine silahlı saldırı

Gaziantep'te haciz işlemi için gittiği iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan avukat katibi yaralandı.

Merkez Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi Gazimuhtarpaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir giyim mağazasına giden avukat katibi Tuna Yeşilkaya (45) ile iş yeri sahibi Yılmaz D. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Yılmaz D, Yeşilkaya'ya tabancayla ateş etti.

Bacağından yaralanan Yeşilkaya, 112 Acil Servis ekiplerince, 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Yeşilkaya'nın tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, Yılmaz T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Yılmaz D'nin tartışma sırasında Tuna Yeşilkaya'yı silahla yaraladığı belirtildi.

Şüphelinin olayın ardından kaçtığı belirtilen açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca açık kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haber 3,923 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otomobilde çıkan yangın evlere sıçradı
04 Mayıs 2018 15:52		 Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın
04 Mayıs 2018 15:00
TIR çetesinden bahis çıktı
04 Mayıs 2018 14:39		 5'i memur 21 kişiye fuhuştan gözaltı
04 Mayıs 2018 12:40
Sinop'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
04 Mayıs 2018 12:16		 Kazı çalışmasında dinamit patladı: 1 kişi öldü
04 Mayıs 2018 09:43
Dur ihtarına uymayan FETÖ'cü astsubaya ateş açıldı: 1 ölü
04 Mayıs 2018 09:18		 Taksici, Uberci zannettiği şoförü bıçakladı
04 Mayıs 2018 09:16
Kaza yapan ambülans şöförü: Yorgunuz bizi göndermeyin
04 Mayıs 2018 08:05		 5 kişilik ailenin öldüğü kazada korkunç şüphe
04 Mayıs 2018 07:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Sözlü sınavda elenen 169 Vergi Müfettiş Yardımcısı dava açtı
CHP'nin adayı belli oldu
AK Parti'den 'OHAL kaldırılacak' kampanyası
Sarıeroğlu: Fakıbaba'nın bizden bir talebi olmadı
Gül'den Akar ve Kalın'ın ziyaretiyle ilgili açıklama
Öğretmenlikten Cumhurbaşkanlığı adaylığına
5'i memur 21 kişiye fuhuştan gözaltı
Kaza yapan ambülans şöförü: Yorgunuz bizi göndermeyin
Çalışma Bakanı açıkladı... 657'de değişiklik olmayacak
O ziyaret, nezaket ziyaretiymiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
n'olur bir şey sorma 2
caner toygar'ın ak parti'den milletvekili aday adayı olması 3
fıkra 2
eserekli 2
sırtını dönmek 3
istiskal 1
haber almak 1
işyerinden geç çıkan kimse 4
aşındırmak 1
irfan değirmenci 2
SON İLANLAR
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam