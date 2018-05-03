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'Suç sektörününkendine özel arama motoru var'

Doç. Dr. Levent Eraslan, kriminal iletişim için özel bir arama motoru oluşturulduğunu, buradan kolaylıkla uyuşturucu ve çeşitli suçlara yönelik aramalar yapılabildiğini belirtti.
03 Mayıs 2018 19:38
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'Suç sektörününkendine özel arama motoru var'

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Kriminal İletişim ve Suç Alanları Uyuşturucu Alanı Örneği başlıklı bir seminer düzenlendi. Seminerde konuşan Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Levent Eraslan, kriminal iletişim için özel bir arama motoru oluşturulduğunu, buradan kolaylıkla uyuşturucu ve çeşitli suçlara yönelik aramalar yapılabildiğini belirtti.

Seminerin açılışını yapan İYYÜ Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu üniversite öğrencilerini özellikle uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddeler konusunda uyararak, "Uyanık olun. Algılarınız kuvvetli olsun ve ayni zamanda bu illetten de uzak durmak konusunda antenler açık olsun. Bizi de haberdar edin. Bu öylesine önemli bir şey çünkü toplumları ya bu maddeleri kullanarak ya da madde etkisi yapan teknikler ile zihinler ele geçirilir. Sonra o toplumun geleceği, o şer odağı kimse onun elindedir. Kör iyimserlik yapmayalım ama ürkütücü de olmayalım" dedi.

"SANAL ALEMDE 'SÜPRÜNTÜ, PEYNİR GETİR BANA, ZEYTİN İSTİYORUM' GİBİ KOD ADLARI İLE SİPARİŞ VERİLİYOR"

Seminerde konuşan Doç. Dr. Eraslan ise mesajlaşma programlarının yanı sıra Facebook gibi birçok bilinen veya az bilinen sosyal medya ağları ile uyuşturucu satışı yapıldığına dikkati çekerek kriminal iletişimin teknolojiyi çok yakından takip ettiğini kaydetti. Kriminal iletişimin kendi jargonu olduğunu belirten Doç. Dr. Eraslan, şunları söyledi:

"Örneğin 'Süprüntü, peynir getir bana, zeytin istiyorum' gibi kodlar kullanılıyor. Sosyal medyadan söz edersek çift yönlü bir alan. Dünyadaki hızına baktığımız zaman dünyanın yüzde 55'i kullanıyor. Dünya nüfusunun yüzde 3'ü internete bağlanabiliyor ve aktif olarak 3 milyarın üzerinde kişi sosyal medya kullanıcısı. Ülkemizde de bu rakamı nüfusa oranladığımız zaman ortaya çıkan sayı 55 milyondur. Özellikle ABD'de kokain, eroin ve esrarın sosyal ağlarla satıldığı, cinsel suçların işlendiğini, terör örgütlerinin 12 farklı amaçla sosyal medyayı kullandığı ortaya çıkmış. Suçlular artık teknolojiyi ve işlerini kolaylaştırmak için 'Deep Web' oluşturmuş. Burada kullanılan para birimi ise Bitcoin. Bizim kullandığımız internetin yüzde 4'ü legal. Deep Web'in ise kendi içinde 8 katmanı var. İnsan kaçakçılığı, organ satışı için kullanılan bir alan var. Yüzde 45'i ise ne olduğu bilinmeyen amaçlarla kullanılıyor."

SUÇ İŞLEMEK İÇİN ÖZEL ARAMA MOTORU

İnternette kriminal amaçla bir arama motoru bile yaratıldığını belirten Doç. Dr. Eraslan sözlerine şöyle devam etti:

Arama yaptığınız anda aranan maddeler gibi birçok şey gelebilmektedir. Çok yoğun bir şekilde sahte kimlikler, kaçak mallar, uyuşturucu, silah satışları gibi her şey burada görülmekte. Şu anda üzülerek söylüyorum ki bu emniyet teşkilatımızın da çok hakim olmadığı bir konu çünkü sosyal medya üzerinden biz konuşurken bile satışlar söz konusu. Sosyal medya bunu 4 amaçla kullanıyor. Olumlamak, yaygınlaştırmak, pazarlamak ve satış yapmak."

Doğan Haber Ajansı
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