|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
AK Parti'de sürpriz aday adayı
Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar Ak Parti Elazığ Milletvekili Aday Adaylığı için müracaatta bulundu.
Ak Parti'den milletvekili olmak isteyen aday adaylarının müracaat süreci dün saat 19.00'da sona erdi.
Aday adayları, parti genel merkezinin yanı sıra il başkanlıklarına başvurularını yaptı.
Ak Parti'de, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 7 bin 220 kişi milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.
Eski İçişleri Bakanı ve DP eski Genel Başkanı Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar Ak Parti Elazığ Milletvekili Aday Adaylığı için müracaatta bulundu.
Odatv
Bu haber 17,337 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI