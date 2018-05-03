171 sanıklı 'Kaset komplosu' davası ertelendi

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdür Yardımcılığı da yapan sanık emekli polis Lokman Kırcılı da savunmasında, isnat edilen suçlamaları kabul etmedi.

Kırcılı, eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe ile firari durumdayken, darbe gecesi birlikte onun Çankaya'daki evine gittikleri sırada yakalandıklarını söyledi.

Usulsüz hazırlandığı öne sürülen bazı iletişime müdahale talep formlarında imzası bulunduğunu belirten Kırcılı, suç işleme kastıyla bir işlem yapmadığını, işlemlerin görev gereği gerçekleştirildiğini öne sürdü.

FETÖ üyeliğini ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığını da kabul etmeyen Kırcılı, mahkeme başkanının ABD'ye gidip gitmediğini sorması üzerine, resmi görevli olarak bu ülkeye ve başka ülkelere gittiğini bildirdi.

Kırcılı, firari olduğu süreçte nerede kaldığı ve ne zaman yakalandığının sorulması üzerine, bir arkadaşlarının evinde Gürsel Aktepe ile kaldığını, darbe iddiaları ortaya çıkınca "ortam serbesttir" düşüncesiyle o gece dışarı çıktıklarını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirecekleri yönündeki iddianın doğru olmadığını savunan Kırcılı, Gürsel Aktepe'nin evine giderken yakalandıklarını söyledi.

Tutuksuz sanık eski amir K.Ş.Y. de İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yaptığı sırada müşteki Cüneyt Bayrak ile ilgili talep formunda imzası bulunduğuyla ilgili suçlama üzerine savunma yaptı.

Şubede R Büro Amirliğinde kısım amiri olarak görev yaptığını, ancak evrakın R9 Büro Amirliğince hazırlandığını belirten K.Ş.Y, R9 Büro'da ise hiç çalışmadığını öne sürdü.

K.Ş.Y, müşteki Bayrak'ın dinlenmesiyle ilgili bir çalışmasının olmadığını iddia etti.

FETÖ'ye iltisakı bulunmadığını da savunan K.Ş.Y, beraatini istedi.

Duruşmada, başka bir dosyadan tutuklu sanık eski polis memuru Ali Osman Kayan da savunma yaptı. Kayan, Mardin'de yargılandığı davada tutuklu olduğunu, dosyasının burada birleştirilmesini talep etti.

Duruşma yarına ertelendi.