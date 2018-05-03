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Öğrencileri taşıyan minibüsü devrildi: 13 kişi yaralandı

Muş'ta hafta sonu yapılacak voleybol turnuvası için Diyarbakır'dan gelen ortaokul öğrencilerini taşıyan minibüs yoldan çıktı. Kazada 11'i kız öğrenci 13 kişi yaralandı.
03 Mayıs 2018 20:17
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Öğrencileri taşıyan minibüsü devrildi: 13 kişi yaralandı

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapalı olan Muş-Kulp karayolu üzerindeki Kurtuluş mezrası yakınlarında meydana geldi.

Muş'ta hafta sonu yapılacak olan küçükler voleybol turnuvası için Diyarbakır'dan gelen öğrencileri taşıyan Tuncay Buluş idaresindeki 21 TD 832 plakalı minibüs, virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kazada Diyarbakır Çelebi Eser Ortaokulu kız voleybol takımından 11 öğrenci ile 2 antrenör öğretmen yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Doğan Haber Ajansı
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