Eski astsubay, el yazısı itiraflarını inkar etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, olay tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Tayin Daire Başkanlığında görev yapan sanık eski Binbaşı Ali Tiryaki savunma yaptı.

Darbe girişimin yaşandığı 15 Temmuz'da evinde bulunduğu sırada karargahtan aranarak birliğe gelmesinin istendiğini belirten Tiryaki, bunun üzerine aynı yerde ikamet ettikleri sanık eski Albay Nevzat Bilir ile KKK karargahına geldiklerini söyledi.

Tiryaki, gelişmeler hakkında bilgi almak için komutanlarla görüşen Bilir'in, büyük bir terör saldırısına karşı Akıncı Üssü'ne gitmeleri için kendilerine görev verildiğini söylediğini aktardı.

Emir üzerine Akıncı Üssü'ne geçtiklerini, bir zaman sonra KKK karargahına geri dönmek istediklerini iddia eden Tiryaki, üssün giriş ve çıkışları kapatıldığı için buradan çıkamadıklarını savundu.

Tiryaki, askeri hattan harekat merkezini aradığını, görüştüğü kişinin burada kalmaya devam etmelerini istediğini öne sürdü.

Daha sonra aracına geçerek bir süre uyuduğunu, telefonla görüştüğü eşinin bir kalkışma olduğunu, patlamaların yaşandığını anlattığını belirten Tiryaki, terör olayları olabileceğini söyleyerek eşini sakinleştirdiğini dile getirdi.

Dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'nin alıkonularak Akıncı Üssü'ne getiren araçlara eşlik ettiğine ilişkin iddianamedeki tespiti kabul etmeyen Tiryaki, böyle bir eylemde yer almadığını iddia etti.

Hazırlık aşamasında verdiği ifadesindeki çelişkilerin sorulması üzerine Tiryaki, bazı beyanlarının tutanağa yanlış geçirilmiş olabileceğini savundu.

Tiryaki, çapraz sorgu sırasında Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın "KKK karargahına geldiğinizde Akıncı'ya gidilecek diye görev veriliyor. Görevi verenler de amirleriniz değil. Bütün karargahın Akıncı Üssü'ne gitmesi için genel bir emir de yok. Buna rağmen sizler neye göre seçildiniz, 'kapının önündeki oraya gidecek' mi denildi?" sorusuna, "Ben fikir beyan edemeyeceğim ama öyle anlaşılıyor." cevabını vermekle yetindi.

- "Bunlar tamamen hayali"

Sanık eski astsubay Tuğrul Fikret Duran da olay günü unuttuğu cüzdanını almak için KKK karargahına geldiğini iddia etti.

Burada karşılaştığı Albay Bilir'in terör saldırısı olduğunu, Akıncı Üssü'ne gideceklerini söyleyerek, aracıyla kendilerini takip etmelerini istediğini ileri süren Duran, bunun üzerine sanıklar Ali Tiryaki ve Mehmet Cantürk'ün de bulunduğu konvoyu takip ettiğini söyledi.

İlk önce Merkez Orduevi'ne gittiklerini, kısa bir süre sonra konvoy olarak buradan ayrıldıklarını ifade eden Duran, çevre yolundan Akıncı Üssü'ne ulaştıklarını belirtti.

Nizamiyedeki askerlere, KKK karargahından yönlendirildiklerini söylemeleri üzerine içeri alındıklarını anlatan Duran, Akıncı'da kaldığı süre boyunca darbe girişimine yönelik bir eylemde bulunmadığını, yasa dışı bir olaya da şahit olmadığını öne sürdü.

Haberlerden darbenin merkez üssünün Akıncı olduğunu öğrenmesi üzerine buradan ayrıldığını söyleyen Duran, bir müddet görevine devam ettikten sonra gözaltına alındığını belirtti.

Savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçilen Duran, hazırlık aşamasında FETÖ yapılanması ve darbe girişimine ilişkin bilgilerin yer aldığı el yazısı itiraflarını inkar etti.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Giray, "Beyanlarında geçmişin, FETÖ ile irtibatın, tanıştığın kişilere ilişkin detaylar var. Bunlar nasıl oldu, hayal mi?" sorusunu yönetti.

Duran, "Bunlar tamamen hayali, o ifadelerde belirtilen isimlerle görüşmedim, onları tanımıyorum." iddiasında bulundu.

Duruşmaya devam ediliyor.