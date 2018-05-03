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MEB, yönetici mülakat sonuçlarını seçimden sonra açıklayacak

MEB yönetici mülakat sonuçlarını seçimden sonra açıklayacak
03 Mayıs 2018 20:27
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MEB, yönetici mülakat sonuçlarını seçimden sonra açıklayacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında yaptığı yönetici mülakatlarını seçimden sonra yani 26 Haziranda açıklayacak.

Daha önceki takvimde mülakatların 25 mayısta açıklanacağı belirtilmişti.
Memurlar.Net - Özel

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