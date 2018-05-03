Başbakan Yıldırım dilekçeyi imzaladı!

AK Parti Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde, AK Parti TBMM Grubu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğunu bildiren belgeyi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilmek üzere imzaladı.

Yıldırım, daha sonra belgeyi AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a teslim etti.

Belgede, "24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayı olarak Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, Adalet ve Kalkınma Partisi TBMM Grubu olarak aday gösteriyoruz." ifadeleri yer alıyor.

YSK kararı gereğince, AK Parti TBMM Grubu'nun adaylığa ilişkin grup kararı alındığını bildiren belge, adayın nüfus cüzdanı ve onaylı diploma örneği, imzasını içeren yazılı muvafakatı, adli sicil ve arşiv kaydı, 6 fotoğraf ile elektronik ortamda hazırlanan fotoğrafı da ekte sunuldu.