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Teknoloji bağımlığı hastalıklara sebep oluyor

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç, teknoloji bağımlılığın romantizma gibi hastalıklara sebebiyet verdiğini söyledi.
03 Mayıs 2018 20:38
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Teknoloji bağımlığı hastalıklara sebep oluyor

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç, teknoloji bağımlılığın romantizma gibi hastalıklara sebebiyet verdiğini söyledi.

Her yıl mayıs ayının ilk haftasının 'Bilişim Haftası' olarak kutlanması sebebiyle İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay işbirliği ile halka yönelik teknoloji bağımlılığının zararları ve bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde 'Teknoloji Bağımlılığı Konferansı'nda anlatıldı.

Konferansta konuşan İl Sağlık Müdürü Özcan Akın, "Uzun süre hiç yerinden kalkmadan ya da günlük yaşama ilişkin etkinlikleri imal edecek kadar yoğun bir şekilde interneti kullananlar maalesef bulunabiliyor. Bu tip kullanıcılar sağlıksız ya da problemli internet kullanım davranışı nedeniyle giderek yaşamlarından daha çok sorunla, psikolojik bozulmalar ile karşılanabilmektedirler" dedi.

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç, "İki tane duruş var. Bir tanesi teknoloji her şeye zarar verdi. Öteki de teknoloji çok iyi bir şey niye karşı çıkıyorsunuz, kullanalım duruşu. Biz ikisine de karşıyız. Ortada bir duruşumuz var. Duruşumuz teknoloji hayatımızı zenginleştirdiği ölçüde var olsun, hayatımızı kolaylaştırdığı ölçüde var olsun" diye konuştu.

"Gençlerde artık ihtiyar hastalıkları başladı" diyen Dinç, "50 yaşında biri romatizmadan şikayet eder mi? Ediyor. Çünkü bütün gençliğini, ergenliğini, kasını, kemiğini güçlenmesi gereken dönemi bilgisayar başında hareketsiz geçiriyor. 20-25 yaşına geldiğinde kas, iskelet bozuklukları diğer yaşlara göre daha erken ortaya çıkıyor. şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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