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Tokat'tan Katar'a 'bez sucuk' ihracatı

TOKAT'ta üretimi yapılan, yöreye özgü bez sucuklar, iç piyasanın yanı sıra Katar'a da ihraç ediliyor.
03 Mayıs 2018 21:18
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Tokat'tan Katar'a 'bez sucuk' ihracatı

TOKAT'ta üretimi yapılan, yöreye özgü bez sucuklar, iç piyasanın yanı sıra Katar'a da ihraç ediliyor. Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescil edilen sucuklar, ısıl işlem uygulanmadan, geleneksel yöntemler kullanılarak imal ediliyor.

Tokat'ta, 1925 yılında Mustafa İçeloğlu'nun kent merkezinde kurduğu et, sucuk ve pastırma imalatını oğlu Salih İçeloğlu, 1973 yılında devralarak, babasının mesleğini sürdürdü. Torunu Muharrem İçeloğlu ise dedesinin mesleğini geliştirip, Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde et ürünleri fabrikası kurdu. İçeloğlu, 2009 yılında bez sucuğu geliştirerek, Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurup, ürün tescili aldı. Firma tarafından bu yıl Katar'a 1 ton 200 kilo bez sucuk ihracatı gerçekleştirildi.

'TÜRKİYE'DE OLMAYAN ÜRÜNÜ YAPIYORUZ'

İlk olarak yerel pazara açıldıklarını anlatan Muharrem İçeloğlu, "Tokat merkez ve ilçelerinde pazar ağlarını kurduk. Onun akabinde ilçeler ve iller arası satışlarımıza başladık. Daha sora bölgesel olarak kurumsal firmalar ile çalışmaya başladık. Şu anda geçen hafta Katar'a ilk ihracatımızı gerçekleştirdik. Ürünlerimizi deneme amaçlı gönderdik ve çok beğenildi. Türkiye'de olamayan bir ürünü yapıyoruz. Bez sucuk diğerlerinden farklı bir ürün" dedi.

'DEDEMİZİN YAPTIĞI STANDARTLARDA'

Bez sucuğun diğer sucuklardan farklı olduğunu belirten İçeloğlu, "Bez sucuk, tamamen fermantasyon geçirmiş üründür. Fermante olmuş üründür. Doğal yollarla fermantasyon yapıyoruz. Diğer sucuklar ise içine kültür katılarak ya da farklı katkı maddeleri katılarak fermante ediliyor. Biz ise mayalama yönetimi ile eski geleneksel yöntemle dedemizin yaptığı standartlarda yapıyoruz. Piyasada bulunan sucukların birçoğu ısıl işlem görmüş sucuk formunda çıkıyor. Diğer sucuklar 3- 4 günde piyasa çıkarken ve tamamen ticari olarak düşünülürken, biz sağlığa zarar vermeden eski geleneksel yöntemleri düşünerek daha sağlıklı ürünler çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Muharrem İçeloğlu, ihracatı artırmayı ve diğer ülkelere de açılmayı hedeflediklerini dile getirdi.
Doğan Haber Ajansı
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