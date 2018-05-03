Ekranların en çok konuşulan dizileri belli oldu

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, Nisan ayının televizyon raporunu çıkardı. Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, özellikle son birkaç yılda sıkça görmeye alışık olduğumuz tarihi ve askeri diziler popülaritesini korumaya devam ederken, izleyicinin ve medyanın gündemindeki yerini aldı. Nisan ayında medyanın en çok haber yaptığı dizi, 331 habere konu olan Diriliş Ertuğrul oldu.

Kadrosunda Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz ve Bade İşçil gibi ünlü oyuncuları barındıran Ufak Tefek Cinayetler dizisi, hakkında çıkan 241 haberle ayın en çok konuşulan ikinci yapımı olmayı başardı.

2018 yılının en iddialı projesi olarak gösterilen ve geçtiğimiz günlerde ekranlara veda eden Mehmed: Bir Cihan Fatihi, 237 haberle en çok konuşulan üçüncü yapım oldu.

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 165 habere konu olurken,

ekranlara geldiği günden itibaren adeta bir hayran kitlesi oluşturan Sen Anlat Karadeniz, 164 haberle Nisan ayının en popüler beşinci yapımı olmayı başardı.

İşte 1-30 Nisan tarihleri arasında en çok konuşulan 10 dizi:

DİRİLİŞ ERTUĞRUL - TRT 1 - 331

UFAK TEFEK CİNAYETLER - STAR TV - 241

MEHMED: BİR CİHAN FATİHİ - KANAL D - 237

ÇUKUR - SHOW TV - 165

SEN ANLAT KARADENİZ - ATV - 164

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ - ATV - 163

ÇOCUKLAR DUYMASIN - KANAL D - 151

VATANIM SENSİN - KANAL D - 150

YASAK ELMA - FOX TV - 143

SİYAH BEYAZ AŞK - KANAL D - 139