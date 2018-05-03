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Afrin'den acı haber: 1 astsubay şehit oldu
Afrin bölgesindeki arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu
Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesindeki arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi.
TSK'dan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 3 Mayıs'ta Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.Astsubay Erkek'in ailesine şehadet haberi verildi
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