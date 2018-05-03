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Balıkesir'de 7'si muvazzaf asker, 9 kişi gözaltına alındı
Operasyonlarda, aralarında 7 muvazzaf askerin de olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda, aralarında 7 muvazzaf askerin de olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan 4 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerden A.T. E, İ.Ş. ve M.O. gözaltına alınırken senelik izinde olan Y.A'ya ulaşılamadı.
Balıkesir, Konya ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında ise 4 muvazzaf subay ve 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üsteğmenler Y.E, E.T, teğmen T.G, astsubay T.G, bir havayolu şirketi çalışanı Y.B.D. ile müteahhit M.Ü'yü gözaltına aldı.
Şüphelilerin, soruşturmaların yapıldığı illere gönderileceği bildirildi.
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