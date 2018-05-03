1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Suç örgütü lideri Alaattin Saral İstanbul'da yakalandı

Organize suç örgütü lideri Alaattin Saral, Eyüp'te saklandığı adreste yakalandı.
03 Mayıs 2018 22:39
Yazdır
Suç örgütü lideri Alaattin Saral İstanbul'da yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan organize suç örgütü lideri Alaattin Saral, Eyüp'te bir adreste saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Saral'ı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Saral'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Suç örgütüne yönelik operasyonun farklı adreslerde sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haber 607 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İş adamı'nın ölümüne ilişkin 7 kişi gözaltına alındı
01 Mayıs 2018 23:19		 Beyoğlu'nda izinsiz gösteriye polis müdahalesi
01 Mayıs 2018 21:36
Uyuşturucu ticareti yapan iki kamu görevlisi yakalandı
29 Nisan 2018 17:49		 İntihar ettiği söylenen öğretmenin el svabı temiz çıktı
28 Nisan 2018 21:22
'Bebek bezi var' dedikleri tırdan antitank füzesi çıktı
28 Nisan 2018 17:25		 Uyuşturucu tacirlerinden adres şaşırtma taktiği
28 Nisan 2018 15:19
722 askerin zehirlenmesine ilişkin dava başladı
24 Nisan 2018 20:07		 15 günlük bebekle, işkenceli gasp tuzağı
23 Nisan 2018 23:13
Hamile kadını tekme tokat dövdüler
23 Nisan 2018 22:18		 Polisten, 'kaz' operasyonu: 14 gözaltı
23 Nisan 2018 22:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Sözlü sınavda elenen 169 Vergi Müfettiş Yardımcısı dava açtı
CHP'nin adayı belli oldu
AK Parti'den 'OHAL kaldırılacak' kampanyası
Sarıeroğlu: Fakıbaba'nın bizden bir talebi olmadı
Gül'den Akar ve Kalın'ın ziyaretiyle ilgili açıklama
Öğretmenlikten Cumhurbaşkanlığı adaylığına
5'i memur 21 kişiye fuhuştan gözaltı
Kaza yapan ambülans şöförü: Yorgunuz bizi göndermeyin
O ziyaret, nezaket ziyaretiymiş
4/B'lilerin izin hakları iyileştiriliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sabah işe oyun havası dinleyerek giden kişi 1
ayakkabısı olmayan çocuğa ayakkabılarını veren kişi 4
ıslak mendili poşetinin köşesi ile diş temizlemek 2
istiskal 1
sözlük kadını 4
sende herkes gibisin 3
ilk önce sen kapat 3
sözlük hakkında açılmış konular 5
doğu perinçek'in cumhurbaşkanı adayı olması 3
ayakkabı kutusuyla diş temizlemek 2
SON İLANLAR
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam