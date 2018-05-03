|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Suç örgütü lideri Alaattin Saral İstanbul'da yakalandı
Organize suç örgütü lideri Alaattin Saral, Eyüp'te saklandığı adreste yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan organize suç örgütü lideri Alaattin Saral, Eyüp'te bir adreste saklandığını belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Saral'ı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Saral'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Suç örgütüne yönelik operasyonun farklı adreslerde sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.
Bu haber 607 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI