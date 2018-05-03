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Dur ihtarına uymayan araç polise çarptı: 1 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde polisin dur ihtarı üzerine durmayarak bir polis memurunun yaralanmasına neden olan araç, Koyunhisal ilçesinde jandarma tarafından ateş açılarak durduruldu.
03 Mayıs 2018 23:03
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Dur ihtarına uymayan araç polise çarptı: 1 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde polisin dur ihtarı üzerine durmayarak bir polis memurunun yaralanmasına neden olan araç, Koyunhisal ilçesinde jandarma tarafından ateş açılarak durduruldu.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan'dan yapılan bir ihbar üzerine N.S.K yönetimindeki 05 DM 907 plakalı otomobil, Sivas'ın Suşehri ilçesinde polis tarafından durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayan araç polis memurunun üzerine kırıp M.G. isimli polis memurun yaralanmasına neden oldu. Suşehri ilçesini geçip Koyunhisal ilçesine giden araç jandarmanın da dur ihtarına uymayınca araca ateş açıldı. Ateş açılarak durdurulan aracın içerisindeki Nuran A. (57) isimli kadın yaralandı. Araç sürücüsü N.S.K. gözaltına alındı. Eşi K.K. ise olayda yara almadı. Yaralı kadın Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Araç sürücüsü N.S.K'nın FETÖ suçlaması ile hava kuvvetlerinden ihraç edilen eski bir asker olduğu öğrenildi. Nuran A.'nın ise kayınvalidesi olduğu anlaşıldı. N.S.K'nın Erzincan'da yaşayan eşi K.K ve kayınvalidesi Nuran A.'yı zorla kaçırdığı iddiası üzerine polis tarafından arandığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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