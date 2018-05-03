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Yaşlılık aylığında yüzde 100'e yakın artış

Yaşlılık aylığında yüzde 100'e yakın artış
03 Mayıs 2018 23:25
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Yaşlılık aylığında yüzde 100'e yakın artış

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, "vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere ramazan ve kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af" gibi düzenlemeleri de içeren tasarı kabul edildi.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile yapılandırmaya konu alacaklar; alacaklı idare, alacak türü ve alacağın dönemi itibarıyla belirleniyor.

Yaşlılık aylığında yüzde 100'e yakın artış

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında ödenen yaşlılık aylığı yaklaşık iki kat artırılıyor.

Daha önce memur aylık katsayısı ile çarpılan 2.332 gösterge rakamı yerine 4.387 ile çarpılarak bulunacak rakam tutarında aylık bağlanacak.

Artış, 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak.

Memurlar.Net
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