Motorize sağlık personeli, hekimi yaşama döndürdü

Kızılay'da 19 Nisan'da önce Kızılırmak Caddesi üzerindeki bir otoparkta kalp krizi geçiren Diş Hekimi Bislan Salih Hurmi'ye, olay yerine üç dakikada ulaşarak ilk müdahaleyi yapan 112 Acil motorize sağlık görevlisi Osman Eriklioğlu, sağlığına kavuşup işinin başına dönen Hurmi'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ambulans Acil Hizmetleri'nde 9 yıldır paramedik olarak görev yapan Eriklioğlu, Kızılay'da bekleme görevindeyken gelen anonsla Kızılırmak Caddesi'ndeki otoparka gittiğini ifade ederek, "Vakaya vardığımda hastanın kalbi durmuştu. Hemen havayolunu açtım. Kalp masajına başladım. Hastanın solunumu ve kalp atışları başladı" dedi. Birkaç dakika içerisinde ambulansın da olay yerine ulaştığını kaydeden Eriklioğlu, "İnsanlara faydalı olmak, yaşama tutunmalarına yardımcı olmak bizim mesleğimizin en güzel yanı" diye konuştu.

ALTI MOTOSİKLETLİ AMBULANS VAR

Motosiklet ekibinin trafiğe kapalı alanlara ya da ambulansın giremeyeceği noktalara en hızlı bir şekilde ulaşıp ilk müdahaleyi gerçekleştirmek amacıyla kurulduğunu vurgulayan Eriklioğlu, Ankara'da şu anda altı motosikletli ambulans olduğunu ve 24 saat nöbet usulüyle çalıştıklarını anlattı. Eriklioğlu, tüm ilk yardım malzemelerinin motosiklette bulunduğuna işaret ederek daha çok trafik kazalarına ve sahada gerçekleşen durumlara müdahale ettiklerini ifade etti.

Otoparka aracını almaya gittiği sırada bir anda yere yığıldığını ve gerisini hatırlamadığını aktaran Hurmi de şunları söyledi: "O gün ne oldu, ben de bilmiyorum. Her şey çok iyi giderken bir anda kendinizi kaybedebiliyorsunuz. Bu tip şeylerde erken müdahale çok önemli. Belki birkaç dakika gecikilseydi yapabilecek bir şey olmayabilirdi. Bu herkes için geçerli. 112 Acil deyince, biz tabii ambulans ekiplerini biliyoruz. Bir de motorlu grup varmış, bu vesileyle onu öğrendim. Bana yedi dakika boyunca kalp masajı yapmış. Sonrasında ambulansla en yakın hastaneye sevk edilmişim."