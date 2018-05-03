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Denizli'de 32 eski polise ceza yağdı, 9'u beraat etti

Haklarında FETÖ'nün emniyet yapılanmasını oluşturdukları gerekçesiyle dava açılan 44 sanıktan 32'si 2 yıl 6'şar ay ile 8 yıl 9'ar ay arasında değişen sürelerle hapis cezasına çarptırıldı
03 Mayıs 2018 23:43
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Denizli'de 32 eski polise ceza yağdı, 9'u beraat etti

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet oluşumuna yönelik davada yargılanan 44 sanıktan 32'sine 2 yıl 6'şar ay ile 8 yıl 9'ar ay arasında değişen sürelerle hapis cezası verildi.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, 23'ü tutuklu 41 sanık ile avukatları katıldı.

İddia makamının esas hakkında verdiği mütalaaya karşı savunmalarını yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmedi, beraat talebinde bulundu.

Sanıklar ve avukatlarının son sözlerinin alınmasının ardından duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı.

Darbe girişimi sırasında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görev yapan ve 15 Temmuz'da "Darbeciler gelirse selam durup 'buyurun' diyeceğiz, tanklar gelirse sakın sıkmayın." diyen Nail Siviş ile Ali Akarca'ya 8 yıl 9'ar ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, 30 sanığa da 2 yıl 6'şar ay ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, 9 zanlının da beraatine hükmetti.

Firari sanıklar Ayşe Nazal, Gürdal Nazal ve Kasım Karaca hakkındaki kamu davasının dosyadan ayrılması ve haklarındaki yakalama kararının infazının beklenmesi kararlaştırıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında meslekten ihraç edilen 3. ve 4. sınıf emniyet müdürleri, emniyet amirleri ve polis memurlarının bulunduğu sanıklar hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti'ni ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından dava açılmıştı.
Anadolu Ajansı
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