4 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Duma Dış İlişkiler Komite Başkanı Leonid Slutski'yi kabul edecek.

(TBMM/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek "Büyük Buluşma"da, partisinin cumhurbaşkanı adayını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Uluslararası Emek Kongresi'ne katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, restorasyonu tamamlanan Siviş Camisi'nin yeniden ibadete açılış törenine iştirak edecek.

(Kayseri/12.30)

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Eğitim Yönetimi ve Kalite" seminerine katılacak, 15 Temmuz Gaziler Platformu'na ziyarette bulunacak, Şehit Mehmet Güder İmam Hatip Lisesi Millet Kütüphanesi'nin açılışına ve "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00-16.00)

4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Burdur'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış merasimlerine katılacak, ardından Isparta'da valiliğe, esnafa ve partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Burdur/10.00-12.30 / Isparta/14.15 -17.30)

5- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ukrayna Sağlık Bakanı Ulana Suprun ile makamında görüşecek.

(Ankara/11.45)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul Gençlik Festivali'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye-Irak 18. Dönem KEK Toplantısı'na ve Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/17.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile nisan ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

2- Filistinliler, Gazze sınırında İsrail işgaline karşı Büyük Dönüş Yürüyüşü düzenleyecek.

(Gazze)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2. Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi açılış programına, Ordu Kültür, Turizm ve Medya Çalıştayı'na, AK Parti İl Başkanlığı istişare toplantısına, Ünye Tanıtım Filmi Lansmanı'na katılacak.

(Ordu/10.30-19.00)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Akıncı Üssü darbe girişimi davasında 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/ 09.30)

- Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19'u sivil olmak üzere 64'ü tutuklu 92 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanması, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde sürecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanması Silivri Alibey Spor Salonu'nda sürecek.

(İstanbul/10.00)

- Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davasındaki bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin tutuklu sanık Mehmet Baransu ile firari sanık Tuncay Opçin'in 75 yıla, diğer sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un 52,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Çağlayan'da devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin Harbiye'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü, 50 kişinin yaralanması ile Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması sırasında 39 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin 131 sanığın yargılanmasına İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/15.00)

SPOR

1- Avrupa Güreş Şampiyonası, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde devam ediyor.

(Kaspiysk)

2- Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

3- Spor Toto 1. Lig'in son haftası, Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor, Adanaspor-Eskişehirspor, Balıkesirspor Baltok-Grandmedical Manisaspor ve Gaziantepspor-Akın Çorap Giresunspor maçlarıyla başlayacak.

(Elazığ/Adana/Balıkesir/Gaziantep/17.30)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 28. haftanın açılış maçında Pınar Karşıyaka ile Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İzmir/20.30)

5- TEB BNP Paribas İstanbul Open uluslararası erkekler tenis turnuvası, Garanti Koza Park'ta sürüyor.

(İstanbul/12.00)

6- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçlarında Selçuklu Belediyespor-Bandırma Kırmızı, Afyon Belediyespor-İstanbulspor Beylikdüzü karşı karşıya gelecek.

(Konya/18.00/Afyonkarahisar/19.00)