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Erdoğan, Güney Kore dönüşü uçakta Cumhur İttifakı protokolünü imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'deki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta Cumhur İttifakı Protokolünü imzaladı.
04 Mayıs 2018 00:35
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Erdoğan, Güney Kore dönüşü uçakta Cumhur İttifakı protokolünü imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'deki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta Cumhur İttifakı Protokolünü imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'deki temaslarının ardından bugün akşam saatlerinde yurda döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı Protokolünü uçakta imzaladı. Havalimanından ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki konutuna geçti.
İhlas Haber Ajansı
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