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Askeri Hakim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Askeri Hakim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik.
ASKERİ HAKİM ADAYLARININ SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDA
YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 26/10/1985 tarihli ve 18910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Askeri Hakim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.
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