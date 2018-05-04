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M.S.B. Askeri Adalet İşleri Başkanlığının Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliği yürülükten kaldırıldı
M.S.B. Askeri Adalet İşleri Başkanlığının Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik.
M.S.B. ASKERİ ADALET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 8/2/1965 tarihli ve 11923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan M.S.B. Askeri Adalet İşleri Başkanlığının Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.
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