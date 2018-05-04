Güçlü iktidar güçlü meclis

AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı için AK Parti grubu dün Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında TBMM'de toplandı. Yıldırım, kapalı oturum öncesi kısa bir konuşma yaptı. Ardından 316 milletvekilinin imzasıyla AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı ilan ettiklerini duyurdu. Ardından tekrar kapalı oturuma geçildi. Yıldırım, tekrar kürsüye gelerek milletvekillerine hitap etti. Başbakan konuşmalarında şunları söyledi:

TÜRKİYE'NİN UMUDU OLDUK: Siyasi rakiplerimiz seçim öncesinde şaşkın haldeyken AK Parti olarak biz yine Türkiye'nin yegane umudu olduk. Türkiye'de sessiz devrimler gerçekleştirdik. Son vesayet odağı FETÖ başta olmak üzere her birine diz çöktürdük. Siz ihanet şebekeleri karşısında demokrasiye, Türkiye'ye sahip çıktınız, Türkiye türbülansa düşmeden bugünlere geldik. Türkiye Cumhuriyeti'nin 65'inci Hükümeti'nin Başbakanı ve son başbakan olarak ülkem ve milletim adına hepinize çok teşekkür ediyorum.

BRÜTÜSLER GÖRDÜK: İhanetler, kalleşlikler gördük, Brütüs'ler gördük. Eşi görülmemiş ihanetleri, saldırıları hep beraber göğüsledik. Ülkemiz üzerinde hesabı olan emperyalist tuzakları beraberce çökerttik. Karanlıkları yırta yırta, engelleri aşa aşa geldik. Cumhurbaşkanımızın şahsında ülkemize saldırdılar, her daim yanında yer alarak saldırılara karşı koyduk.

TEŞKİLATLARIMIZ SEÇİME HAZIR: Ulaşamadığımız insan varsa ulaşmanın gayreti içinde olacağız. AK Parti teşkilatları muazzam bir heyecanla 24 Haziran seçimlerine hazırdır. Şu ana kadar partimize 7 bin 329 aday adayı başvuru yapmıştır, bu bir rekordur. 5 bin 997 erkek, bin 332 kadın. 498 engelli, 468 genç kardeşimiz başvuruda bulunmuştur. Başvuru yapmayan milletvekili sayımız 23'tür. Arkadaşlarımızın tamamının adaylarımız gibi çalışacağından eminim.

GÜÇLÜ İKTİDAR, GÜÇLÜ MECLİS İÇİN: Sizlerle ülkemizin karşı karşıya kaldığı zorlukları birlikte aşmış olmanın rahatlığı ve huzuru içindeyim. AK Parti'nin temsil ettiği bu yüce davayı hedefine taşımaya azimle, aşkla yine birlikte devam edeceğiz. Güçlü iktidar, güçlü Meclis için yeniden milletimize başvuruyoruz. AK Parti olarak geleceğin Türkiye'si için güçlü bir Meclis grubuna ihtiyacımız var. İcra ile yasamanın uyumlu ve kalıcı bir şekilde çalışması önemlidir. Türkiye'nin bütün kazanımlarını kalıcı bir korumaya kavuşturmaya azimliyiz. Ülkemize dönük küresel ve bölgesel saldırılara karşı milli birlik ruhumuzu yönetim sistemine 25 Haziran'da taşımış olacağız.

GURURA, KİBİRE KAPILMAYACAĞIZ: Türkiye'nin artık geride bıraktığı çatışma dilinden, yalandan, iftiradan siyasetimizi koruyacağız. 16 yıllık başarımızı anlatacağız ama asla gurura, kibire kapılmayaca��ız. Aziz milletimizi asla hayal kırıklığına uğratmayacağız. PKK, FETÖ, DEAŞ gibi ihanet odaklarının önüne set çekeceğiz. Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Asla ayrıştıran olmayacağız, daima Türkiye büyüklüğünde düşüneceğiz.

DELİ GÖMLEĞİNİ PARÇALADIK: Milletin evlatları, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hükümetimizle beraber ülkeye giydirilmeye çalışılan bu deli gömleğini parçaladı, millet iradesi üzerinde başka bir güç tanımadığını bir kez daha kanıyla, canıyla ortaya koydu.

BİZİM ADAYIMIZ MİLLETİN ADAMIDIR

Birileri mikroskopla cumhurbaşkanı aramaya devam etsin. Bizim adayımızı milletimiz çoktan belirledi, bizim adayımız milletin adayıdır, bizim adayımız milletin adımıdır. AK Parti olarak, kapalı grup toplantısında ittifakla aldığımız kararla Türkiye sevdalısı mazlumların hamisi Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye'nin liderini Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun.

BU ÇATI ÇÖKMEZ

Bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir, bu çatı çökmez. İstikametini milletten alanın pusulası şaşmaz. Bizim ittifakımız aziz milletimizdir. Bu ittifak Yeni Kapı Ruhu'nun ittifakıdır. Bizim adayımızı millet belirledi.

AYAKTA ALKIŞLADILAR

AKParti Grubu, Başbakan Binali Yıldırım, Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, İlknur İnceöz, Naci Bostancı, Bülent Turan ve Mehmet Muş'un imzalarını taşıyan, "Anayasa'nın 101'inci, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 8'inci maddeleri uyarınca Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 316 AK Parti milletvekilinin imzasıyla aday gösterilmesini arz ve teklif ederiz" yazılı dilekçeyi, Genel Kurul Divan Başkanlı'ğına sundu. Başbakan Yıldırım, Erdoğan'ın adaylığını ayağa kalkarak açıklarken, milletvekilleri de ayağa kalkarak dakikalarca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını alkışladı.

YILDIRIM'IN SON GRUP TOPLANTISI

BAŞBAKANYıldırım konuşmasını sürdürürken, bir ara duraksayarak "Ara sıra takılıyor, makine yorgun" deyince milletvekillerini güldürdü. Yıldırım, bu toplantının belki de son grup toplantısı olduğunu hatırlattı. Başbakan Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin başvuruyu Yüksek Seçim Kurulu'na, bugün saat 11.00'de birlikte yapacak.

AHMET TOPAL