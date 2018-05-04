İttifak protokolünde 15 Temmuz vurgusu

AK Parti ve MHP kurmaylarının üzerinde çalıştığı ittifak protokolü 2-3 sayfalık bir metinden oluşacak. Son aşamaya gelinen metinde, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ile başlayan sürece vurgu yapılıp iki partinin neden ittifak yaptığının altı çizilecek. Protokolde, AK Parti ve MHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğu da açıkça belirtilecek.

İTTİFAK GEREKÇELERİ VAR: İki partinin ittifak gerekçesini içeren metnin 2-3 sayfa olması bekleniyor. İttifak protokol metni üzerindeki çalışmaları AK Parti ve MHP'nin ittifak yasasını hazırlamak için oluşturduğu milli mutabakat komisyonu yürütüyor.

İKİ LİDERİN İMZASI OLACAK: Çalışma bitince metin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulacak. Çalışmaların tamamlanması durumunda protokol metni bugün YSK'ya sunulacak. Kurmaylar tarafından hazırlanan ve iki parti liderinin onayı ve imzası bulunacak metinde, iki partinin neden ittifak yaptıkları tek tek anlatılacak.

15 TEMMUZ VURGUSU: 15 Temmuz vurgusu yapılarak iki partinin o tarihten bu yana işbirliğini sürdürdüğünün altı çizilecek. Türkiye'nin içeride ve dışarıda yaşadığı sorunlara ve beka tehditlerine dikkat çekilerek oyunların bozulması için birliktelik vurgusu yapıyacak.

SELÇUK ADIGÜZEL