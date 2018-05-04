Gizemde 5. gece: 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da genç bir kızın 5 gündür geceleri mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı, görevlilerin kendisini fark etmesi üzerine uzaklaştığının iddia edildiği olay gizemini korumaya devam ederken, mezarlığa gelen vatandaşlar arasında kızın bulunduğuna dair söylentiler hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

SOPA VE FENER

Esrarengiz olayın çözülmesi için emniyet güçleri aralıksız çalışmalarını sürdürürken vatandaşlarda olayın ortaya çıktığı günden itibaren Ulu Mezarlığa akın etmeye devam ediyor.

Yüzlerce kişinin mezarlık etrafında toplandığı sırada bir kişinin 'kız bulundu' diye bağırması ortalığın hareketlenmesine neden oldu. Bunu duyan vatandaşlar bir grup canını hiçe sayarak demir korkuluklarından atlayarak mezarlık içerisinde gizemli kızı aramaya başladı. Bazı vatandaşlarda ellerinde sopa ve fenerlerle inceleme yaptı