Bahçeli ile Akşener arasında 100 bin imza polemiği

İMZACILAR HAKKINDA FETÖ İMASI

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteğiyle veya buna benzer imkanlarla bir aday taraması yapılacaksa o zaman FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir" dedi.

Çok sayıda TSK, emniyet mensubu, eğitim kadrolarında uzaklaştırma, görevden alma oldu. Bunların aileleri, çevreleri vardır. Ne kadar ByLock'çu, ne kadar görevden alınmış, uzaklaştırılmış olan var, bunların ne kadar yakını var, hepsi hangi aday etrafında düğümlenip 100 bin imzayı tamamlayacaksa o zaman önemli bir sonuç Türkiye açısından elde edilmiş olur. Acaba Pensilvanya'dan bir talimat gelip '100 bin kişiyi filan aday etrafında toparlayınız' derlerse, FETÖ 'en kötü şartlarda dahi 100 bin taraftarım hala Türkiye'de var' derse ne olur? Benimki düşünce."