|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Bahçeli ile Akşener arasında 100 bin imza polemiği
İlk kez 24 Haziran'da uygulanacak, seçmenlerin 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı teklif etmelerine ilişkin maraton bu sabah 08.00'de başlayıp 9 Mayıs'ta sona erecek. MHP Lideri Devlet Bahçeli, imzacı seçmenlerle ilgili dün, 'FETÖ'nün siyasi ayağı' iması yaptı. Bahçeli'nin sözlerine en sert tepki İYİ Parti Lideri Akşener'den geldi: "Mertlikten, erkeklikten, adamlıktan uzak söylem
İMZACILAR HAKKINDA FETÖ İMASI
MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteğiyle veya buna benzer imkanlarla bir aday taraması yapılacaksa o zaman FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir" dedi.
Çok sayıda TSK, emniyet mensubu, eğitim kadrolarında uzaklaştırma, görevden alma oldu. Bunların aileleri, çevreleri vardır. Ne kadar ByLock'çu, ne kadar görevden alınmış, uzaklaştırılmış olan var, bunların ne kadar yakını var, hepsi hangi aday etrafında düğümlenip 100 bin imzayı tamamlayacaksa o zaman önemli bir sonuç Türkiye açısından elde edilmiş olur. Acaba Pensilvanya'dan bir talimat gelip '100 bin kişiyi filan aday etrafında toparlayınız' derlerse, FETÖ 'en kötü şartlarda dahi 100 bin taraftarım hala Türkiye'de var' derse ne olur? Benimki düşünce."
Bu haber 2,053 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI