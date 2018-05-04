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Yurt dışında görevli kamu personelinin izinleri durduruldu

Yurt dışında görevli kamu personelinin izinlerinin durdurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Başbakan Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelge ile 60 ülkedeki tüm kamu görevlilerinin izinlerinin, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde görev almaları nedeniyle durdurulması kararlaştırıldı
04 Mayıs 2018 07:00
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Yurt dışında görevli kamu personelinin izinleri durduruldu

Başbakanlıktan:
Konu : Yurt Dışında Görevli Kamu Personelinin İzinlerinin Durdurulması

GENELGE
2018/8

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Geçici 21'inci maddesinin (A) fıkrasında "Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27'nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 3/11/2019 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı tarihe kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Meclisin seçim kararı alması halinde, 27'nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır." hükmü yer almaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 20/04/2018 tarihli 89'uncu Birleşiminde karar verilmiş olup 1183 sayılı bu karar, 20/04/2018 tarihli ve 30397 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu itibarla; Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenler, 24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimleri ile ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 8 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandık kurulan herhangi bir temsilcilik çevresinde oy kullanabileceklerdir. Bu kapsamda; Yüksek Seçim Kurulunun 30/04/2018 tarihli ve 334 sayılı kararı ile Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçiminde Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenler için yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte oy kullanma tarihleri belirlenmiş, ayrıca ülke ve temsilciliklere göre farklı tarihlerde oy kullandırılması mümkün olmakla birlikte, 24 Haziran 2018 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimleri için 07/06/2018-19/06/2018 tarihleri arasında ve azami 13 gün süre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise 30/06/2018-04/07/2018 tarihleri arasında ve azami 5 gün süre ile oy kullandırılmasına, başlangıç ve bitiş sürelerinin ülkelere göre farklı olabileceğine karar verilmiştir.

Yüksek Seçim Kurulunun 30/04/2018 tarihli ve 334 sayılı kararı ile oy kullanma tarihleri belirlenen 60 ülkedeki tüm kamu görevlilerinin; 24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimleri ile ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 8 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde görev almalarının gerekmesi nedeniyle, mezkur kararda oy kullanma tarihleri belirtilen ülkelerde görev yapan tüm kamu görevlilerinin izinleri, kararda belirtilen oy kullanma tarihleri süresince durdurulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Binali YILDIRIM
Başbakan
Memurlar.Net
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