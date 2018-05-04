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Sıcaklıklar azalacak, yağış gelecek-Haritalı

Hafta sonundan itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanağın ülke geneline yayılması ve iç kesimler ağırlıklı olmak üzere yurdun büyük bölümünde gelecek hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor
04 Mayıs 2018 14:15
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Sıcaklıklar azalacak, yağış gelecek-Haritalı

Hafta sonundan itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanağın ülke geneline yayılması ve iç kesimler ağırlıklı olmak üzere yurdun büyük bölümünde gelecek hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye geçen hafta sonundan bu yana Karadeniz ve Marmara Denizi üzerinde oluşan, gece ve sabah saatlerinde yoğunlaşarak kıyı kesimlerini de etkisi altına alan alçak bulut kapalılığı ve sis hadisesinin, doğu bölgeleriyle İç Ege ve Göller Yöresi'nde atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava nedeniyle öğleden sonraları oluşan mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanakların etkisinde bulunuyor.

Hava sıcaklıkları Marmara ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyrediyor.

Hafta sonundan itibaren, genellikle öğleden sonraları meydana gelen sağanak ve gök gürültülü sağanağın ülke geneline yayılacağı ve iç kesimler ağırlıklı olmak üzere yurdun büyük bölümünde gelecek hafta sonuna kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar, yurdun iç ve doğu bölgelerinde devam edecek

Marmara ve Karadeniz'in kıyı kesiminde yarın çok bulutlu hava ve yer yer sis, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Pazar günü Marmara ve Karadeniz'in kıyı kesiminin çok bulutlu ve yer yer sisli, Trakya, Batı Karadeniz kıyıları ile Gaziantep, Kilis ve Hatay illerinin dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesiminde kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Pazartesi günü ise İstanbul'un Avrupa yakası, Trakya'nın doğusu ile Doğu Karadeniz kıyı kesimi dışında ülke genelinde görülmesi beklenen yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi öngörülüyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanakların gelecek hafta boyunca özellikle yurdun iç ve doğu bölgelerinde devam edeceği tahmin ediliyor.

Ankara'da 4 gün sürecek "yağış" uyarısı

Ankara'da da yarın, pazar, pazartesi ve salı günleri zaman zaman kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.

İstanbul'da pazartesi gününe kadar özellikle sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus, pazar ve pazartesi Anadolu yakasında, salı günü ise il genelinde hafif sağanak geçişlerin olması tahmin ediliyor.

İzmir'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın özellikle pazar ve pazartesi günleri iç kesimler başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının 6 Mayıs Pazar gününden itibaren sis nedeniyle normal civarında seyreden kuzey kıyılardan sonra, yurdun güney, iç ve batı bölgelerinde de 6-12 derece azalacağı ve gelecek hafta boyunca yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, bu mevsimde görülen ve genellikle öğleden sonraları meydana gelen sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel dolu yağışı ve yıldırım riski taşıdığı, kısa sürede meydana gelen kuvvetli sağanakların ani sel ve su baskınlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Memurlar.Net
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