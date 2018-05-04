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4/B'lilerin izin hakları iyileştiriliyor

Bakan Sarıeroğlu, 4B'lilerin izinleri için Maliye ile birlikte hazırladıkları yönetmeliği Bakanlar Kurulu'na sevk ettiklerini söyledi. Sarıeroğlu, "4B'dekilerin izin konusunda bizlerden çok ciddi talepleri vardı. 4C'den 4B'ye geçenlere yüzde 10 bir maaş zammı gerçekleşmişti. Part time'ı ise daha çok kadınlar bekliyor ama erkekler için de geçerli olan doğumdan sonra yarı zamanlı çalışmaya ilişkin düzenleme de kısa zamanda netleşecek, dedi.
04 Mayıs 2018 07:20
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4/B'lilerin izin hakları iyileştiriliyor

Hükümet emekliye ikramiye müjdesinin ardından 3.5 milyon kamu çalışanının yüzünü güldürecek reform niteliğinde adımlar atmaya hazırlanıyor. Kamuda çalışan binlerce sözleşmeli personelin (4B) izin hakları iyileştiriliyor. İzin süreleri uzatılacak, bir sonraki yıla devredilebilecek. Taşeron düzenlemesi ile geçici personel statüsünden (4C) 4B'ye geçen personelin maaş takviminde de eşitlik sağlanıyor. Geçiş yapan 4C'liler de artık maaşını peşin alacak. Düzenleme yürürlüğe girdiği ay hesaplarına çift maaş yatmış olacak. Memura part-time çalışma hakkı veren düzenlemeye ilişkin de Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu bu hafta Bakanlar Kurulu'na sunum yapacak.

1 MİLYARLIK İKRAMIYE

İşçilerin tamamı maaşın 1.5 katı promosyon alırken, toplu iş sözleşmesinden kaynaklı ücret ve farklar da hesaplara yatırıldı. Devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye bir milyar liranın üzerinde ikramiye verilecek. Bakan Sarıeroğlu, 4B'lilerin izinleri için Maliye ile birlikte hazırladıkları yönetmeliği Bakanlar Kurulu'na sevk ettiklerini söyledi. Sarıeroğlu, "4B'dekilerin izin konusunda bizlerden çok ciddi talepleri vardı. 4C'den 4B'ye geçenlere yüzde 10 bir maaş zammı gerçekleşmişti. Part time'ı ise daha çok kadınlar bekliyor ama erkekler için de geçerli olan doğumdan sonra yarı zamanlı çalışmaya ilişkin düzenleme de kısa zamanda netleşecek" dedi.

HAZAL ATEŞ

Sabah
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