Kırmızı ete su enjekte ediyorlar

Kırmızı ete su enjekte ediyorlar Gıda ürünlerinde sahtekarlık sınır tanımazken et sahtekarları, kıymada at-eşek eti karıştırma hilesinin yanına, bütün olarak alınan ete uygun yeni bir hileli yöntem geliştirdi. Etin ağırlığı, kimyasallarla enjekte edilen suyla yüzde 30'a kadar artırılıyor. 1 kilogram diye alınan et pişirilince, suyu buharlaşıyor ve büzüşüyor. Tavaya konan koca et, çözüldükten ve piştikten sonra küçücük kalıyor 04 Mayıs 2018 07:35