'O kadar başarısızlar ki daha aday bulamadılar '

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ve Güney Kore'yi kapsayan ziyaretinin dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP, İP, SP ve DP'nin parlamento seçimlerine ortak katılma kararıyla ilgili bir soruya şu cevabı verdi: "Bunlar ülkeye bir şey kazandırma gayreti içinde değiller. Cumhurbaşkanı adayını dahi bunca zamandır belirleyememiş olmaları bunların ne denli başarısızlık olduklarını gösteriyor. Benim milletim kimin ne olduğunu gayet iyi biliyor.

GÜL SORUSUNA CEVAP

"Neyin ne olduğunu herkes iyi biliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelinen noktada Abdullah Gül'le ilgili bir hayal kırıklığı yaşıyor musunuz?" şeklindeki bir soruya "Beni bu konuda hiç konuşturtmayın. Benim bu konuda herhangi bir açıklama yapmama gerek yok. Neyin ne olduğunu herkes gayet iyi biliyor" cevabını verdi.

MİLLETİM OYUNA GELMEZ

Milletimiz, bunların oyununa gelmeyecektir. Biz, Sayın Bahçeli ile birlikte Cumhur İttifakı olarak samimi bir şekilde çıktığımız yolda yürümeye devam ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Onların parlamentoda da umdukları sonucu alabileceklerine inanmıyorum. Mevcut kamuoyu araştırmaları, bunu net gösteriyor. Araştırmalara göre Cumhur İttifakı, açık ara önde. 24 Haziran'da milletimizin bize gerekli desteği vereceğinden eminim.

DAHA ÖZGÜR TÜRKİYE

Bizim 24 Haziran seçim süreci ile ilgili manifestomuz hazır. Pazar günü İstanbul'da açıklayacağım. Seçim demokratik bir yarıştır, kendine güvenen herkes bu yarışta yer alabilir. Milletimize güvenimiz tam, milletimizin bize teveccühü ortada, burada da bir sıkıntı yok. 24 Haziran Türkiye için yeni bir dönem, yeni bir kırılma noktası olacak. Diğer adayların hedefini bilmiyorum. Ama bizim hedefimiz çok büyük.

BAHANE GÖSTERDİ ZİRVEYE GELMEDİ

(Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye ile ilgili çıkışlarının hatırlatılması üzerine) Birilerinin arasını açmak gibi ifadeler bir devlet adamına yakışmıyor. Bizim Batılı ülkelerle olduğu gibi Rusya ile de iyi bir hukukumuz var. Hiç kimse hiç bir ülkeyle aramızı açamaz. Kaldı ki Macron, bizim Rusya ve İran'la yaptığımız zirvelere de katılmak istedi. Bana bunu ilettiğinde ben de 'Bunu Putin ve Ruhani ile görüşeyim. Olumlu bakmaları halinde sizi de davet edebiliriz' dedim. Yaptığımız görüşmeler neticesinde, 3 artı 1 şeklinde olabilir demiştik. Ama Duma ve İdlib'teki gelişmeleri bahane edip gelmedi. Balkanlar konusuna gelince, bizim orada tarihi ve kültürel bağımız var, kimse bunu yok sayamaz.

13 MAYIS'TA KRALiÇE'YLE GÖRÜŞECEĞiZ

S&P'nin not düşürmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bunların bu kararları her zaman politiktir. Seçim öncesi bu adımı attılar, sonrası geri adım atmak zorunda kalacaklardır. Onlar puan indiriyor, öbür tarafta ihracat çıkıyor. Turizmde şu an 40 milyon turiste gidiyoruz, 28-29 milyar dolar bir gelir bekliyoruz. Savunma sanayi konusunda gayet güzel adımlar atılıyor. Tüm göstergelerin iyi olduğu bir ortamda birilerinin not düşürmesinin bir anlamı yok. 13-15 Mayıs tarihlerinde Tatlı Dil forumu için İngiltere'de olacağız. Kraliçe ile, ayrıca Sayın May ile görüşmelerimiz olacak. İngiltere ile ilişkilerimizi daha da geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Sözün özü, S&P'nin not düşürmesi bizim için herhangi bir şey ifade etmiyor.

ÇİN'LE YERLİ PARA DİPLOMASİSİ

Yerli derecelendirme kuruluşunun çalışmasını yapıyorduruz, o konuda bir gelişme var mı?

Evet, BDDK nın çalışması var. Bunu yapmamız lazım. Bunu iyi bir şekilde başarmak, başka kuruluşların zaman zaman politik karar almalarına da engel olacaktır. Hakeza, belirli ülkelerle milli para birimleri ile ticarete de önem veriyoruz. İran ve Rusya'nın yanı sıra Çin ile de bu yönde adımlarımız olacak. Enerji Bakanımız biliyorsunuz Özbekistan'dan Çin'e geçti. Orada görüşmeleri olacak...

BOSNA'DA DEV BiR MiTiNG YAPACAGIZ

"Bazı Avrupa ülkelerinde salon veriririz vermeyiz tartışması yaşanırken biz de oradaki vatandaşlarımızla Bosna'da buluşmaya karar verdik."

Türkiye'nin seçim atmosferine girdiği şu dönemde, Batı basınında Erdoğan aleyhtarı çağrılarda ve yazılarda artış gözleniyor. Bu durumu neye bağlıyorsunuz?

Bu yeni değil. Bunu daha önceki seçimlerde de, 7 Haziran'da da, Kasım'da da gördük. Bunları hiç önemsemedik. Bazı Avrupa ülkelerinin, siyasetçilerimiz, vatandaşlarımız aleyhinde tavırlar sergilemesi elbette demokratik bir tutum değildir. Seçimlere, kampanyalara herkes saygı göstermeli. Nitekim biz Avrupa'da seçim yapılan ülkelerdeki liderleri arayıp kendilerini tebrik etmekten çekinmedik. Çünkü biz yeni bir sayfa açılsın, ilişkiler iyi olsun istiyoruz.

Avrupa'da bazı ülkelerin kampanya için salon veririz vermeyiz tartışmasının yapmakta oldukları bir ortamda, biz de oralarda yaşayan vatandaşlarımızla Bosna Hersek'te buluşmayı tercih ettik.

Avrupa ülkelerinden gelecek vatandaşlanımızda, Bosna Hersek'teki bir salonda bir araya geleceğiz. Dokuz on bin kişilik bir katılım beklediğimiz o toplantıya inşallah ben de gideceğim.

"BARIŞ'TAN 40 MİLYAR LİRA GELİR BEKLİYORUZ

İmar barışına neden ihtiyaç duyuldu?

İmar barışı bana göre çok çok önemli. 14 milyon kadar dava düşecek. Onun bir de getirisi var. Devlete yaklaşık 40 milyarlık bir getirisi olacak. Daha da önemli olan boyut, vatandaşın benim akıbetim ne olacak , imar barışı ile birlikte ben evimi konutumu rahatlıkla yapabilecek miyim sorunu çözülmüş olacak.

Vatandaşlarımızın kentsel dönüşümde işlerini müteahhitlere kaptırmak yerine, dönüşümü Kiptaş veya TOKİ ile gerçekleştirmelerinin, daha sağlıklı, daha süratli olabileceğini düşünüyorum.

LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMÜYOR

Başbakan tarafından seçim öncesinde bir paket açıklandı. Pakette yer alan mekliye bayram ikramiyesi verilmesi hususu, ana muhalefetin daha önce gündeme getirdiği bir konuydu. Kılıçdaroğlu, 'Bu bizim önerimizdi' diyecek olursa, yanıtınız ne olur?

Bugüne kadar o hangi hayırlı adımı atabilmiş ki bu konunun onunla bir alakası olsun. Onun genel müdürlüğü sırasında, SGK hastanelerine sağlam girenler hasta çıkıyorlardı. Biz ise sağlıkta köklü reformların ardından şimdi de Türkiye'yi şehir hastaneleriyle tanıştırıyoruz. Şimdi beşincisini Cumartesi günü Kayseri'de açacağım. Yüzü varsa gelsin Kılıçdaroğlu da görsün.

EMEKLİLERİMİZ MUTLU OLSUN

Birisinin lafla bir şeyden söz etmiş olmasının bir anlamı yok. Lafla peynir gemisi yürümüyor. CHP'nin o kadar belediyesi var, onlarda da doğru düzgün bir icraat yok. Biz ise icraatçıyız; eseri ortaya koyup yola devam ediyoruz. Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilerimize verilecek 1000 liralık destek, onlara bir bayram harçlığı, bir mutluluk vesilesi olarak telakki edilmelidir..

24 ANLAŞMAYLA ÇOK YOL KATETTİK

Özbekistan'da Sayın Şavkat Mirziyoyev ikili ve heyetler arası yapmış olduğumuz görüşmelerde 24 anlaşma imzaladık. Özbekistan-Türkiye veya diğer ana yurtlarımızla kültür turizmi paketlerini gerçekleştirerek ciddi bir hareketlilik meydana getirebiliriz. Beklentimiz bu yıl 40 milyon turist. Gerek onlar gerek biz ciddi kazanım elde edeceğiz. Hizmet sektöründe bir sıçrama olursa Özbekistan'da ciddi çekim alanı oluşacaktır. Dönünce bunu sektörün içindeki temsilcilerle, TÜRSAB ile ele alıp bu yatırımları teşvik edeceğiz. TİKA, Özbekistan'da 25 milyon dolar tutarında proje gerçekleştirdi, bu rakamı 65 milyon dolara kadar çıkaracak. 5 milyar dolarlık bir ticaret hedefi belirledik. THY uçuş sayısını artıracak.

G.KORELİLER MEGA PROJELERLE İLGİLİ

Güney Kore ile ticaretimiz yaklaşık 7.5 milyar dolar bunu artırmayı hedefliyoruz. Bunun 10-15 milyar dolar olmaması için hiçbir neden yok. Dört anlaşma imzaladık. Ortak bildiri yayınladık. Hundai, LG, Hanwha , Daelim, SK firmalarının üst düzey yetkililerini kabul ettim. Hepsi de özelllikle Kanal İstanbul, inşaat sektörü, elektrik elektronik , güneş panelleri alanlarıyla ilgililer. Çanakkale Köprüsü'nde varlar, 2021-2022'de bitirmeyi hedefliyorlar. Kanal İstanbul'a çok ciddi bir önem verdiklerini gördük.

Savunma sanayi alanında ortak projeleri hayata geçirdik, çoğaltacağız. Fırtına obüsleri, Altay füzeler müşterek yaptığımız projeler. Onların savunma sanayi sorumluları ile Genelkurmay başkanımız ve Savunma Sanayii Müsteşarımız görüşmelerini yapıtlar. Onların da Türkiye'ye gelmesi ile adımları atacağız.

