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'Nargile, soba gibi zehirliyor'

Nargile içtikten sonra acil servise kaldırılan iki genç kadını inceleyen 5 uzmanın hazırladığı raporda "Nargile kullanımı sonrasında yaşanan karbonmonoksit zehirlenmesi, soba tütmesi veya doğal gaz kaynaklı olan CO intoksikasyonundan farkı yoktur" görüşüne yer verildi
04 Mayıs 2018 07:45
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'Nargile, soba gibi zehirliyor'

Gençler arasında moda haline gelen nargilenin insanları nasıl zehirlediği bilimsel araştırma ile bir kez daha gözler önüne serildi. Sigara yasağını nargile ile delen işletme ve tütün sanayi gençleri zehirlemeye devam ediyor. Ankara, Nevşehir, Edirne ve Şırnak'taki Acil Servislerde görevli 5 doktor, nargile sonrası gençleri bekleyen karbonmonoksit zehirlenme riski konusunda önemli bir çalışmaya imza attı. "Nargile İçimi Sonrası Gelişen Karbon Monoksit İntoksikasyonu" başlıklı araştırmaya göre nargile tüketiminin soba zehirlenmeleri kadar risk taşıdığı belirtildi. Araştırma, 20 ve 21 yaşındaki 2 kadının yaşadıkları üzerinden yürütüldü. Bayılma şikayeti ile acile başvuran 2 hastanın durumunu inceleyen uzmanlar, çarpıcı bir rapor hazırladı.

Ölümden döndüler

Genç kadınların nargile nedeniyle adeta ölümden döndüğüne dikkat çekilerek; "Acil servise baygın halde getirilen hastaların karboksihemoglobin seviyeleri sırasıyla 26.5 ve 21.4 olarak ölçülmüştür. Nargile kullanımı son yıllarda, özellikle genç popülasyonda artmştır. Bu artışa bağlı olarak, halsizlik, yorgunluk, bayılma gibi nonspesifik şikayetler ile CO intoksikasyonu oranı da artmaktadır. Karbonmonoksit intoksikasyonu bulantı, iştahsızlık, halsizlik gibi nonspesifik şikayetlerle başlar. Uzun süre maruziyet sonrası ise şuur degişikligi hatta kardiyopulmoner arrest bile gelişebilir. Acil servise başvuran nonspesifik şikayetleri olan özellikle genç hastalarda nargile kullanımı maruziyeti derinlemesine sorgulanmalı ve bu konuda uyanık olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Oksijen tedavisi

Nargile içimi sonrası zehirlenen 21 yaşındaki hastanın 112 tarafından acil servise baş dönmesi, baş ağrısı ve bayılma şikayeti getirildiği belirtilirken, bu kişinin ancak 12 saat sonunda taburcu edildiğine değinilen raporda; "Hastanın özgeçmişinde migren tanısı mevcuttu. İlk muayenesinde, şuur açık ve nörolojik muayenede akut patolojik bulgu yoktu. Hastanın baş dönmesi ve ellerde uyuşma şikayeti baskındı. Hastaya maske ile yüzde 100 oksijen verildi ve acil serviste takibe alındı. Hasta 2 lt/dk oksijen alacak şekilde takibe devam edildi. Klinik olarak rahatlayan hasta taburcu edildi" denildi.

20 yaşındaki diğer kadın hastanın yaşadıklarına da yer verilen raporda, şu tespitler dikkat çekti: "Kadın hasta acil servise bayılma ve halsizlik şikayeti ile getirildi. Hastanın özgeçmişinde kronik hastalığı yoktu ancak, sigara kullanımı mevcuttu. Hastaya maske ile yüzde 100 oksijen verildi, semptomatik tedavi verildi ve acil serviste takibe alındı."

Daha az zararlı inanışı

İki genç kadının nargile içimine bağlı ölümden dönmesi üzerine hazırlanan raporun sonuç kısmında ise, şu görüşlere yer verildi: "Son yıllarda sigara kullanımının yanı sıra nargile kullanımının özelikle genç popülasyonda arttığı gözlenmektedir. Bazı genç içicilerde nargilenin sigaradan daha az zararlı olduğu inanışı var. Bunun sebebi koku ve tadının daha çekici olması da olabilir. Nargile içimine bağlı CO intoksikasyonu olguları genelde yirmili yaşlardadır. Özellikle kış aylarında baş ağrısı, bulantı ve baş dönmesi şikayeti ile acil servislere başvururlar. Hastanın hikayesinde genellikle kafe gibi kapalı alanlarda bulunma öyküsü mevcuttur. Bu kişilerde kafeye gitmeden birkaç saat öncesinde hiçbir şikayeti yoktur. Nargile içen ve dumanını inhale edenlerde, sigara içenlere göre CO, nikotin ve agir metal konsantrasyonları daha yoğundur. Nargile içicilerinin sigara içicilerine göre CO, nikotin ve ağır metallere daha yüksek konsantrasyonda maruz olmaları, her içimde daha geniş volümde içmeleri ve daha uzun süre maruz kalmaları sebebiyledir. Ögrencilerin nargile içiminden daha çok nargile dumanına maruziyeti söz konusu. Nargile kullanımı sonrasında yaşanan CO intoksikasyonunun soba tütmesi veya doğal gaz kaynaklı olan CO intoksikasyonundan farkı yoktur."

Mert İnan
Milliyet
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