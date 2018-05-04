Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl verilmeyebilir

Nobel Edebiyat Ödülü, İsveç Akademisi'nden bir üyenin eşi hakkındaki cinsel saldırı ve sızıntı iddiaları nedeniyle bu yıl verilemeyebilir. Akademi üyelerinden şair Katarina Frostenson'un eşi Fransız fotoğrafçı Jean-Claude Arnault'a, 18 kadın tarafından cinsel taciz suçlaması yapılmıştı. Arnault'un 6 ödülün kazananını resmi açıklamadan önce sızdırdığı da ileri sürüldü.

Gazete Habertürk'ün haberine göre bu skandal sonrası istifa eden 6 akademi üyesinden biri olan Peter Englund, "Akademinin şu anda içinde bulunduğu duruma bakılırsa bir seneliğine ödülü vermeyi ertelemek en iyisi olabilir" dedi. İstifalar sonrası Frostenson da dahil 18 üyeden 7'si atıl durumda.

Akademinin 18 üyesi ömür boyu bu göreve getiriliyor ve istifa edemiyor. Ancak isteyen üyeler toplantılara katılmamayı seçebiliyor. Akademiye yeni üye seçilmesi için ise 12 üyenin oyu gerekiyor. İsveç Kralı 16. Gustaf, akademinin varlığını sürdürebilmesi için üyelerin istifa etmesi ve yerlerine başkalarının getirilmesinin önünü açacak değişiklikleri yapmayı kabul etmişti.