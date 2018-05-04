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Tatil cenneti Bozcaada'da 'asbestli söküm' iddiası

Bozcaada Beylik Koyu'nda 2015'te karaya oturan ve geçen ay sökümüne başlanan 'Mercy God' adlı kuru yük gemisinde asbest bulunduğu ileri sürüldü. Uzmanlar, geminin izole edilmeden sökülmesinin insan ve deniz canlıları için tehlike oluşturabileceğini söyledi
04 Mayıs 2018 08:20
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Tatil cenneti Bozcaada'da 'asbestli söküm' iddiası

Çanakkale Bozcaada'daki Beylik Koyu'nda 3 yıl önce karaya oturan 'Mercy God' adlı kuru yük gemisi, yerel yöneticilerin yoğun çabası sonucu 7 Nisan'da kaldırılmaya başlandı. Söküm işlemi sürerken Bozcaada Forum Platformu, 1978 yapımı, Sierra Leona bandıralı, 88 metre uzunluğunda ve 2 bin 250 groston ağırlığındaki kuru yük gemisinde yalıtım malzemesi olarak asbest bulunduğunu iddia etti. Platform gemi söküm işleminde buna dikkat edilmediğini ve söküm işleminin durdurulması gerektiğini belirterek kaymakamlığa dilekçe verdi ancak geri dönüş olmadı. Söküme ilişkin havadan çekilen fotoğraflarda ise denize karışan kimyevi atıklar gözlemlendi. Geminin yüzde 90'lık kısmı söküldü.

'KESİN ASBEST VAR'

Asbest iddiası bölgede tedirginliğe neden olurken, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakülesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Faruk Öztürk, asbest olasılığının çok yüksek olduğunu belirterek, "Geminin yapım tarihine bakarsak kesin asbest var. Sökülme anında buharlaşıp yayılma olasılığı yok, temas anında sorun var. Bir sıkıntı olması için kişinin kapalı alanda o madde ile kalması gerekir. Ancak sökülmesi için özel güvenlik önlemleri alınması lazım" dedi.

Deniz Bilimleri Uzmanı Dr. Özgür Emek İnanmaz ise geminin izole edilerek sökülmediği için deniz canlılarının zarar göreceğini söyledi. Gazete Habertürk'ten Mehmet Andaç'ın haberine göre İnanmaz, "Asbest dışında madensel yağlar, ağır metaller, polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH), poliklorlu bifeniller (PCB), organotin bileşikleri gibi kimyasallar gemi sökümünün kirletici atıklarıdır. Söküm yapılırken bu atıklar denize karışmaktadır. Bu atıklar hem insan hem de deniz canlıları için toksiktir" diye konuştu.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), dünyada kanser yapıcı maddeler listesinde 'asbest'i 'kesin kanserojen' olarak tanımlıyor.
Habertürk
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