1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İmar affına Boğaz rötuşu

Borçların yeniden yapılandırılması ve emekliye 2 ikramiyeyi de içeren torba yasa komisyondan geçti. Düzenlemenin imar barışı kısmında Boğaziçi ve tarihi yarımada kapsamdan çıkarıldı
04 Mayıs 2018 08:35
Yazdır
İmar affına Boğaz rötuşu

Vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri de içeren torba yasa tasarısının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sona erdi. 27 madde olarak gelen torba tasarıdan 1 madde çıkarılırken 3 yeni madde ihdas edildi. Bazı maddelerde ise değişikliğe gidildi.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre, en dikkat çeken değişiklik imar barışı ile yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin düzenlemede yapıldı.

Komisyonda sunum yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Boğaziçi'nin öngörünüm alanlarına istisna getirilmesini istediklerini belirterek "Boğaz'ın öngörünümünde kalan kısmı istisna olsun ve bu haktan istifade edemesin. Çünkü Boğaz bir tane, ikinci bir boğazımız yok. Boğaz'ın öngörünümünde yasa ne emrediyorsa o yapılsın. Oraya bu af maddesi gelmesin, uygun görülürse bunu bir önergeyle ekleyelim" dedi.

Verilen önergeyle Boğaziçi Kanunu'nda tanımlanan boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile tarihi yarımada içinde imar barışının uygulanmaması yönünde değişiklik yapıldı.

DÖNÜŞÜMDE ŞART KALKTI

Yapılan bir diğer değişiklik de kentsel dönüşüme yönelik oldu. Tasarının eski halinde kentsel dönüşüm için yapı kayıt belgesi şart koşuluyordu. Tasarının yeni halinde ise bu şart kaldırıldı.

2 İKRAMİYE SADECE EMEKLİYE DEĞİL

Kabul edilen düzenleme ile emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında olmak üzere yılda 2 kez biner lira ikramiye ödeyecek. Emeklilerin yanı sıra şehit yakınları ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, sivil şehit yakınları ile terörden zarar gören siviller de bundan faydalanacak.
Habertürk
Bu haber 1,336 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Nüfus müdürlükleri bu hafta sonu hizmet verecek
04 Mayıs 2018 13:26		 14 hemşirelik bölümü öğrencisine şok
04 Mayıs 2018 11:50
THY unutulan 45 bin eşyayı 500 bin liradan satışa çıkardı
04 Mayıs 2018 09:45		 Uygulama noktasından kaçan sürücüye ceza
03 Mayıs 2018 23:52
2018'in ilk şehir hastanesi Kayseri'de açılacak
03 Mayıs 2018 22:03		 Feriköy'deki İSKİ binalarının yerine kent parkı yapılacak
03 Mayıs 2018 17:09
YÖK'ten bölünen üniversiteler için yetki devri kararı
03 Mayıs 2018 17:01		 Enerji Bakanlığında, memurlara, Afrin operasyonu bağışı
03 Mayıs 2018 15:39
Bakan Özhaseki: İmar barışında İstanbul Boğazı'nı istisna tutabiliriz
03 Mayıs 2018 15:00		 '2.400 lirayı yatıran ruhsatı cebe koyar'
03 Mayıs 2018 07:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Sözlü sınavda elenen 169 Vergi Müfettiş Yardımcısı dava açtı
CHP'nin adayı belli oldu
AK Parti'den 'OHAL kaldırılacak' kampanyası
Sarıeroğlu: Fakıbaba'nın bizden bir talebi olmadı
Gül'den Akar ve Kalın'ın ziyaretiyle ilgili açıklama
Öğretmenlikten Cumhurbaşkanlığı adaylığına
5'i memur 21 kişiye fuhuştan gözaltı
Kaza yapan ambülans şöförü: Yorgunuz bizi göndermeyin
O ziyaret, nezaket ziyaretiymiş
4/B'lilerin izin hakları iyileştiriliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bedelli askerliğin yeniden gündeme gelmesi 1
doların 4,20 lira olması 4
gözlerine inanamamak 2
caner toygar'ın ak parti'den milletvekili aday adayı olması 3
haber almak 1
Sözlükte cuma 6
borç vermek 3
02.05.2018 roma vs liverpool maçı 3
gamsız 4
abidik gubidik 1
SON İLANLAR
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam