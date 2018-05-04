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Twitter'dan kullanıcılarına uyarı: Şifrelerinizi değiştirin

Twitter, kendi sistemindeki bir sorundan dolayı tüm kullanıcılarının şifrelerini değiştirmesini istedi
04 Mayıs 2018 07:55
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Twitter'dan kullanıcılarına uyarı: Şifrelerinizi değiştirin

Küresel paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, şirketin kendi sisteminde farkedilen teknik bir sorundan dolayı, dünya genelindeki bütün Twitte rkullanıcılarının şifrelerini değiştirmesi talep edildi.

AA'nın aktardığına göre, söz konusu teknik sorunun fark edildikten sonra çözüldüğünün belirtildiği açıklamada, güvenlik ihlaline rastlanmadığı, ancak tedbir amaçlı kullanıcılardan şifre değişiminin istendiği bildirildi.

Twitter'ın dünya genelindeki aylık ortalama kullanıcı sayısı 336 milyon seviyesinde bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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