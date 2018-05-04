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FETÖ mağduru 150 memur adayı AİHM'ye gidiyor

FETÖ'nün sorularını çaldığı 2010 KPSS'de yüksek puan aldıkları halde atanamayan binlerce kişi, 8 yıldır hak mücadelesi veriyor. Örgüt mağduru memur adayları, önce ÖSYM'ye buşvurdu, ret cevabı alınca idare mahkemesinde dava açtı. 20 günde çıkan ret kararını bölge mahkemesine taşıyan 150 kişi hukuk mücadelesini AİHM'e kadar taşımaya kararlı
04 Mayıs 2018 08:15
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FETÖ mağduru 150 memur adayı AİHM'ye gidiyor

FETÖ'nün devlete sızmak için soruları çaldığı 2010 KPSS sınavında, 80 ve üzerinde puan aldıkları halde atanamayan 150 kişi 8 yıldır hukuk mücadelesi veriyor. Örgütün mağdur ettiği 150 kişi, önce ÖSYM'ye başvurarak aldıkları puanlara göre atamalarının yapılmasını istedi. Ancak ÖSYM başvuruları mevcut yasal düzenlemeye göre uygun olmadığı gerekçesiyle reddetti. Mağdurlar ÖSYM'nin kararını yargıya taşıdı. İdare mahkemelerine davalar açıldı. Ancak 29 gün gibi kısa sürelerde ret kararları verildi. Bu sürede Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve kriz masalarına da başvuran mağdurlar yeni bir düzenleme yapılacağı cevapları aldı. Ancak bir yandan da hukuk mücadelesine de devam etti. FETÖ'cülerin devlet kadrolarına girme haklarını gasp ettiği mağdurlar, bugüne kadar hukuk mücalesinden de sonuç alamadı. İdare mahkemelerinin verdiği red kararlarını Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıyan 150 kişi, buradan çıkacak sonuca göre önce Danıştay sonra AYM'ye ve son adres olarak da AİHM'e gitmeyi planlıyor.

100 NETLE BOŞTA KALDIM: 100 net çıkardığı halde atanamayan matematik öğretmeni Eyyüp Çoraman, KARAR'a konuştu. Yaşadıkları hak kayıplarının giderilmesi için mücadele ettiklerini ancak kimseye seslerini duyuramadıklarını söyleyen Çoraman halde atanamadığı için Antalya'nın Manavgat ilçesinde balıkçılık yaptığını söyledi. Çoraman, kendisi gibi mağdur edilmiş insanlarla birlikte yıllardır çalmadıkları kapı kalmadığını anlattı. FETÖ'cü şüphelilerin elenmesi sonrası onların boşalttığı kadrolara kendilerinin atanması gerektiğini söyleyen Çoraman, "2010 yılında yapılan KPSS'de çalıştık,didindik, fedakarlıklarda bulunduk. Fakat kimsenin hesap etmediği emek hırsızları FETÖ, emeğimizi ve hayatımızı çaldı. Biz de hakkımızı alabilmek ve suçluların cezasını çekmesi için elimizden geleni yapmaya karar verdik. Haklılığımızı anlatmadığımız kimse kalmadı. Herkesi haberdar ettik. Bize hep aynı şeyleri seylediler. 'Haklısınız ama sizin için bi kanuni düzenleme yok.' Hukuki yollardan davamız devam etse de hala bir sonuca ulaşamadık. Çözüm yerine bizi sürekli erteliyorlar" dedi.

DEVLETE GÜVENİYORUZ: Çoraman devlete, hükümete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvendiklerini vurgulayarak "Seçim öncesi milyonlarca kişiyi sevindirdi. Bir çok mağduriyetleri giderdi. 8 yıllık bekleyişimiz var. En hızlı şekilde çözüme kavuşması gereken konu bizimkidir, çünkü biz çok bekledik. Biliyoruz ki hükümetimiz mağdur olanların dertlerini oy kaygısı ile değil gerektiği için çözmektedir. Mağduriyetleri bir bir çözen devletimizden isteğimiz secimden önce bizim mağduriyetimiz çözümü konusunda yüreğimize su serpmesidir" dedi.

2 BİN 398 SANIKLI REKOR DAVA

Soruların sınavdan önce dışarıya sızdırıldığı iddiaları üzerine önce 'Eğitim Bilimleri' kısmı iptal edilen Temmuz 2010'daki KPSS 'Genel Yetenek ve Genel Kültür' bölümü de 2016'da iptal edilmişti. Ankara Başsavcılığı'nca, KPSS sorularının sınav öncesinde sızdırıldığı iddiasına ilişkin 420 kişi hakkında ayrı ayrı iddianame hazırlanmıştı. Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ın hazırladığı dava dosyalarında sanıklara, daha önce aynı suçlamalarla açılan davalarda olduğu gibi 'FETÖ üyesi olmak', ile 'kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmak ve resmi belgede zincirleme sahtecilik' suçlamaları yöneltilmişti. KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin daha önce sanık sayısı 3 ile 230 arasında değişen 7 dava açılmıştı. 583 sanığı kapsayan iddianamelerin ardından başsavcılık, 550 kişi hakkında yine ayrı ayrı dava açmış, dava sayısı 557, şüpheli sayısı ise bin 133'e yükselmişti. Son olarak 1265 şüpheli hakkında daha ayrı ayrı iddianamenin hazırlanmasıyla dava sayısı bin 822, şüpheli sayısı ise 2 bin 398 olmuştu.

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