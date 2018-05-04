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Tek hane seneye kaldı

Nisan ayını da beklentilerin üzerinde tamamlayan enflasyon rakamları, yıllıkta 10.85'e, çekirdekte ise 12.24'e çıktı. Rakamları değerlendiren ekonomistler, tek hanenin 2019 sonunda geleceği görüşünde. Son 3 yılda en fazla fiyat artışı ise otomobillerde oldu
04 Mayıs 2018 08:30
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Tek hane seneye kaldı

Türkiye'de ekonominin en büyük sorunlarından biri olan yüksek enflasyon, 2018 Nisan'da da düşmedi. Beklentilerinde üstünde gerçekleşen fiyat artışları, enflasyon tahminlerini geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11.06, yurtiçi üretici fiyatları yüzde 15.36 arttı. Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1.87, Yurtiçi Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2.60 artış gösterdi. TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4.69, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.85 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2017'ye göre yüzde 8.03, geçen yılın nisan ayına kıyasla da yüzde 16.37 arttı. TÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1.87, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4.69, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.85 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11.06 artış gösterdi. Ana harcama grupları itibarıyla nisanda, aylık bazda en yüksek artış yüzde 10.4 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, ulaştırmada yüzde 3.54, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2.32, ev eşyasında yüzde 2.11, eğlence ve kültürde yüzde 1.67 artış kaydedildi. Nisanda aylık bazda endekste yer alan gruplarda en yüksek düşüş yüzde 0.21'le gıda ve alkolsüz içeceklerde oldu. Bunu yüzde 0.04'le haberleşme izledi. TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 16.75 ile ev eşyası grubunda görüldü. Bunu yüzde 16.45 ile ulaştırma, yüzde 12.03'le giyim ve ayakkabı ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 11.88'le lokanta ve oteller izledi. Yİ-ÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2.60, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8.03, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.37 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15.36 arttı.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1.79, imalat sanayisi sektöründe yüzde 2.79, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0.76 ve su sektöründe yüzde 0.79 artış olarak belirlendi. Nisanda bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler, yüzde 10.35 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 9.80 ile basım ve kayıt hizmetleri, yüzde 4.81 ile metal cevherleri olarak gerçekleşti. Ana sanayi grupları sınıflamasına göre nisanda aylık en fazla artış enerjide, yıllık en fazla artış ise ara malında gerçekleşti.

ENFLASYON EN ERKEN 2019'DA DÜŞER

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, gıda fiyatlarının enflasyonu azaltıcı yönde etkide bulduğunu, enflasyonun geçen yıla göre belirgin yükselmesinde ise gıda dışı diğer gruplarda kurlara bağlı fiyat artışlarının yüksek olmasının etkili olduğunu söyledi. Bürümcekçi, "Manşet enflasyonun tek haneyi görmesi imkansız, riskler yukarı yönlü" dedi. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı da enflasyonun nisanda ulaştığı yüzde 10.85 ile yükseliş trendine başladığını ve gelecek 6 aylık dönem boyunca bu yönde kalarak yüzde 11-12 bandında dalgalanabileceğini ifade etti. Tokalı, tek haneli seviyelerin ise en erken 2019 yılının ilk yarısı sonuna doğru gerçekleşeceği öngörüsünde bulundu.

DOLARDA TARİHİ REKOR

Beklenenden yüksek çıkan enflasyon verisi sonrası dolar 4.24 liranın üzerine çıkarak tarihi rekor düzeye tırmandı.Euro da 5.0709 liraya kadar çıktıktan sonra 5.04 5.06 lira aralığına döndü. Dolarda önceki tarihi rekor önceki hafta çıktığı 4.1938 lira düzeyindeydi. Aynı hafta, euro da 5.1941 lira ile tarihi rekor düzeye yükselmişti. Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne 104 bin 735 puan ile yatay başladıktan sonra, güne günlük yüzde 0.06 artışla 104 bin 788 puandan devam etti. TCMB'nin açtığı 1.25 milyar dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 1 milyar 249 milyon 995 bin dolar olurken, ihaleye 3 milyar 470 milyon dolarlık teklif geldi.
Karar
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