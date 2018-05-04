Siyasette 'genç' patlaması yaşanıyor

Milletvekili aday adaylığı başvuruları sona eren AK Parti bu alanda Türk siyaset tarihinin rekorunu kırdı. 24 Haziran'daki seçimler için partiye 7 bin 329 aday adayı müracaat etti. Bu adaylardan 468'ini anayasa değişikliği ile ilk kez seçilme yaşı indirilen 18-25 grubu gençler oluşturdu.

AK Parti'de sona eren aday adaylığı başvurularına ilişkin rakamlar ortaya çıktı. 27. dönemde TBMM'ye girmek için 7 bin 329 kişi milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Toplamda 5 bin 997 erkek aday başvururken; kadın aday adaylarının sayısı bir önceki seçimleri geride bıraktı.

468'E YÜKSELDİ

1 Kasım 2015 seçimlerinde toplamda 562 kadın aday adaylığı için başvurmuştu, bu sayı bu seçimde bin 332'ye ulaştı. 1 Kasım'da aday adaylarının yüzde 15,18'ini oluşturan kadınların oranı yüzde 18'e çıktı.Milletvekili seçilme yaşının 25'ten 18'e düşürülmesi ile 18-25 yaş arası genç adaylar da adaylığa yoğun ilgi gösterdi. 1 Kasım 2015 seçimlerinde 44 genç adaylık başvurusu yaparken; bu yıl başvuru sayısı 468'e yükseldi. Engelli aday sayısı ise 498 olarak açıklandı.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, başvuru rakamlarını "Bu Türk siyasi tarihinde bir rekordur" şeklinde yorumladı. AK Parti'nin rekorlar partisi olduğunu vurgulayan Sorgun, Bunun, AK Parti'ye güvenin sürdüğünün en büyük delili olduğunu dile getiren Sorgun, aynı zamanda başvuru oranının yüksekliğinin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve onun liderliğindeki ekibe güvenin tezahürü olduğunu söyledi. Sorgun, "16 yıldır AK Parti hükümetleri her alanda Cumhuriyet tarihinin hizmet rekorlarını kırdı. Aday adaylık başvurusunda da yeni bir rekora imza atmıştır. İnsanlarımızın siyaset yapma tercihi AK Parti olmuştur" dedi.

En iyi biz anlıyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gençlerin AK Parti'ye ilgisine, "AK Parti iktidara geldiği ilk günden itibaren siyasal alanı gençlere açmak için çaba gösterdi. Mahalle teşkilatlarından ana kademeye, belediye meclislerinden TBMM'ye kadar her kademede gençler yer aldı. AK Parti Gençlik Kolları, sadece seçimlerde boy gösteren bir hareket olmadı. Tüm zamanlarda çalışan aktif bir yapı oldu. AK Parti'nin gençleri anlayan, zamanın ruhuna uygun bir siyasi parti olduğu bu başvurularla da ortaya çıktı" yorumunu yaptı.

3 ilde rötar

Adaylık başvuruları sona eren AK Parti'de, yarın temayül yoklamasına start verilecek. Ancak en çok milletvekili aday adayının bulunduğu İstanbul, Ankara ve Kayseri'de temayül yoklamaları sarkacak.

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı manifesto nedeniyle yoklama pazartesine kaydırıldı. Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı il kadın kolları kongresi nedeniyle ise Ankara yoklaması pazar gününe bırakıldı. Benzer rötar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı il kadın kongresi nedeniyle Kayseri'de yaşanacak. Kayseri'de AK Partililer temayül için pazar günü sandık başına gidecek.

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Temayül yoklamaları öncesi dün temayül heyetleri ile AK Parti'de bilgilendirme toplantısı yapıldı. İllerdeki Seçim Koordinasyon Merkezlerinin çalışmaları ile ilgili bilgi verilirken; toplantıda heyetlere mühründen mumuna, torbasından, oy pusulasına kadar bütün malzemeler teslim edildi. Temayül yoklamaları bittikten sonra heyetler Ankara'ya gelecek ve sayım yapılacak. Ancak, liste ilan edilmeyecek.

Aday olmayanlar

AK Parti'de 24 Haziran'daki seçimler öncesinde aday adaylığı başvurusunda bulunmayan isimler belli oldu. Buna göre 22 isim arasında İsmail Kahraman, Beşir Atalay, Ahmet Davutoğlu, Mehmet Ali Şahin, Ali Babacan ve Cemil Çiçek gibi isimler de var. Aday adaylığı başvurusunda bulunmayan isimler şöyle: Mehmet Müezzinoğlu, Burhan Kayatürk, Ekrem Erdem, Hüseyin Samani, İsrafil Kışla, Hüseyin Şahin, Ahmet Davutoğlu, Murat Göktürk, Fatma Seniha Nükhet Hotar, Hasan Özyer, Cemalettin Kani Torun, Mehmet Ali Pulcu, İbrahim Mustafa Turhan, Recep Konuk, Coşkun Çakır, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, Ali Babacan, Beşir Atalay, Özcan Ulupınar, Ayhan Gider, İsmail Kahraman.