Akşener'in 'kamp' iddasına takipsizlik

Kararda, Tokat ve Konya'nın aralarında bulunduğu tüm illerde bu şekilde bir kampın olup olmadığının araştırıldığı ancak herhangi bir delile ulaşılamadığı ve iddianın soyut olduğu bildirildi.

Akşener, 2 Ocak 2018'de bir gazetenin manşetten duyurduğu röportajında, Konya ve Tokat'ta silahlı eğitim kampları kurulduğunu ve bu kamplarda eğitim alan kişilerin seçimlerde istenmeyen bir sonuç çıkması halinde karışıklık çıkarmak üzere kullanılacaklarını iddia etmişti. Resen soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'bilgi sahibi' sıfatıyla Akşener'in ifadesini almıştı.

İddiasına ilişkin savcılığa herhangi bir görüntü sunamayan Akşener, kendisine fotoğraf gösterdiğini ileri sürdüğü kişinin ismini de vermedi. Kendisine bir silahlı eğitim kampı fotoğrafı gösterildiğini iddia eden Akşener, "Sivil şahıslara silahlı eğitim verildiği iddiasıyla bana fotoğraflar gösterdi. Video kaydı yoktu. Fotoğrafları bana bırakmadan kendisi geri götürdü" demekle yetindi.

Osman Özgan