Zorla değil gönüllü aşı

Aile hekimlerinin gündeme getirdiği, 'aşı vurulması zorunlu hale getirilsin' talebi büyük tepki topladı. Türkiye'de 23 bin 642 ailenin çocuklarına aşı vurdurmayı reddettiğini belirten Sağlık Bakanlığı, gündemlerinde aşıyı zorunlu hale getirmek gibi bir uygulamanın bulunmadığını açıkladı. Bakanlık, aşılarla ilgili önyargının ortadan kaldırılarak vatandaşların gönüllü bir biçimde aşı yaptırmasının önemine işaret etti.

HASTALIKLARI YOK EDİYOR

Toplumsal bağışıklığın sağlanması için aşı yaptırılması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, uygulanan aşılar sayesinde dünyada yılda 6 milyon ölümün önlendiğine dikkat çekti. Dünyada uygulanan aşılama programları, yaşamı tehdit eden hastalıkların görülmesini önemli ölçüde azaltırken, 1924 -1944 yılları arasında büyük salgınlar ve ölümlere yol açmış olan çiçek hastalığı, yürütülen aşılama çalışmalarıyla 1977 yılından itibaren tamamen yok edildi.

SUÇİÇEĞİ'NDE ARTIŞ GÖRÜLEBİLİR

Sağlık Bakanlığı verilerine göre suçiçeği hastalığından korunmanın en iyi yolu aşılama olarak ifade edilirken, özellikle aşılanmayan çocuklarda suçiçeği vakalarının görüldüğüne dikkat çekildi.

Aybike Eroğlu