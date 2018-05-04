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3,5 milyarlık sağlık borcuna yapılandırma

Hükümet, kamu üniversitesi hastanelerine 2015-2017 yılları arasında satılan tıbbi cihaz, sarf malzemesi ve ilaçlardan dolayı biriken 3,5 milyar liralık tedarikçi borçlarının ödenmesi için yapılandırmayı hayata geçirdi. 7 Mayıs 2018'e kadar başvuran alacaklılar bir ay içinde bütün alacaklarını tek seferde tahsil edebilecek
04 Mayıs 2018 09:10
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3,5 milyarlık sağlık borcuna yapılandırma

Sağlıkta tedarikçilerin, kamu üniversitelerine 2015-2017 yılları arasında sattığı tıbbi cihaz, sarf malzemesi ve ilaçtan dolayı birikmiş 3,5 milyar lirayı bulan alacaklarının defaten ödenmesi sağlanacak. İlaçta yüzde 9, tıbbi cihaz ve sarf malzemesinde alacağından yüzde 27 oranında vazgeçenler, 7 Mayıs 2018'e kadar başvuru sonrasında bir ay içerisinde tüm alacaklarını bir defada tahsil edecek.

ÜNİVERSİTELERE KOLAYLIK

Maliye Bakanlığı, üniversitelerin son 3 yıllık ilaç ve tıbbı malzeme alımından dolayı ortaya çıkan borçlarının ödenmesinde önemli bir yapılandırmayı hayata geçirdi. Böylece üniversitelerin ilaç ve tıbbi malzeme alımı konusundaki sıkıntıları sona ererken, ayrıca haklarında açılan davalar ile icra takipleri de sona erecek. Ancak, bu üniversiteler 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yaptıkları mal ve hizmet alımları ile ilgili ödemelerini aksatmadan ödeyecekler.

2020'DEN SONRA 5 YILDA ÖDENECEK

29 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren "KDV Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik Yapılmasına Dair Kanun" ile getirilen düzenlemeye göre sayıları 2 bini bulan ilaç ve tıbbi cihaz satıcıları 7 Mayıs 2018 tarihine kadar sözleşme yaptıkları üniversitenin döner sermaye işletmesine başvuracak. Üniversiteler de 15 gün içerisinde Maliye Bakanlığı'na başvuruları verdikten sonra, işletmenin alacağı üniversitenin döner sermayesine 1 ay içerisinde aktarılacak. Üniversitelerin Maliye nezdinde doğan borcu ise Sosyal Güvenlik Kurum (SGK) tarafından 2020 yılı başından itibaren üniversitelere aktarılacak ödeme tutarlarından 60 ayda eşit taksitlerle faizsiz kesilerek tahsil edilecek ve Maliye Bakanlığı'na geri ödeyecek.

İNDİRİMLER ŞİRKETLERİN VADE FARKI

Maliye Bakanı Naci Ağbal üniversite hastanelerinin söz konusu borçlarının, hem bu malzemeleri satanlar hem de hastaneler açısından önemli bir sorun haline geldiğine işaret ederek, "İşletmeler ilaç, tıbbi malzeme ve sarf malzemesini satarken, geç ödeme nedeniyle fiyatlara vade farkı eklemiş. Bakanlık olarak bir anda bu parayı ödeyeceğimiz için vade farkından gelen kısmın iskonto olarak ödemelere yansıması lazım" dedi. Ağbal ayrıca üniversite hastahanelerinin yeniden benzer borçları biriktirmemesi için yapısal tedbirler alacaklarını dile getirdi.

İNDİRİMİ KABUL ŞARTI VAR

Düzenleme ile söz konusu vadesi geçmiş borçların 31 Aralık 2017 tarihine kadar olan ödenmemiş kısmı yapılandırıldı. İndirimi kabul eden firmalar aynı zamanda açtıkları davalardan ve icra takiplerinden feragat edecek. İndirim oranları uygulanırken, ilaçta 2016 yılı Ocak ayına kadar herhangi bir indirim yapılmayacak. Bu aydan sonra her ay için 0,375 oranında uygulanacak. Böylece indirim oranı 2017 Aralık sonunda yüzde 9 çıkacak. Tıbbi malzemelerde indirim oranları 2015 Ocak ayından itibaren her ay yüzde 0,5 olurken, 2016 Ocağından itibaren 0,75 oranında artacak. 2017 Ocak ayından itibaren ise her ay yüzde 1 artışla 2017 Aralık sonunda yüzde 27'ye ulaşacak. Böylece yapılandırılan tutarın 3,5 milyar lirayı bulduğu belirtildi.

Cahit Saraçoğlu
Yeni Şafak
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