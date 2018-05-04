AK Parti ile MHP arasında yerelde de ittifak yapıldı

24 Haziran seçimleri için AK Parti ve MHP'nin yaptığı ittifak mahalli idarelerde de kendini gösterdi. Milletvekili adayı olmak için istifa eden belediye başkanlarının yerine yapılan seçimlerde AK Parti adaylarına MHP'li meclis üyelerinin de destek verdiği gözlendi. Yazılı olmayan ve bir protokole bağlı olmayan ittifak gönül birliği seçimlere yansıdığı belirtildi.

MHP'Lİ ÜYELER OY VERDİ

Partisinden istifa eden Manisa Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene'nin yerine 31 üyeli belediye meclisinde seçim yapıldı. Yapılan seçimde, AK Parti'nin adayı Ali Tulup 25 oy alarak yeni başkan seçildi. Belediye meclisinde AK Parti'nin 18, MHP'nin 8, CHP'nin de 8 üyesi bulunuyor. Seçimde MHP'nin 8 meclis üyesinin 7'si AK Parti'nin adayına destek verdi. Diğer taraftan istifa edip MHP'den milletvekili adayı olan Manisa Alaşehir ve Selendi belediye başkanları seçiminde ise AK Partili meclis üyeleri MHP adayına destek verdi. MHP'nin adayı Yasin Dumlupınar başkan seçildi. Manisa Alaşehir'de de AK Parti MHP'nin adayı Ali Uçak'ı destekleyerek 21 oyla belediye başkan seçilmesine katkı verdi.

AK PARTİNİN 8 BELEDİYE BAŞKANI DAHA SEÇİLDİ

AK Parti ile MHP ittifakı büyükşehir belediye seçimlerinde de kendini gösterdi. Dün 8 belediye seçime giden 8 belediyede MHP'nin de destek verdiği AK Parti'nin adayları başkan oldu.

Yeni başkanlar göreve hazır

24 Haziran seçimlerinde milletvekili olmak için görevinden istifa eden belediye başkanlarının yerine yeni başkanlar seçilmeye devam ediyor. Dün yapılan seçimlerde, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına Tahir Akyürek'in yerine AK Partili İbrahim Altay, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına Yusuf Ziya Yılmaz'ın yerine AK Parti'nin adayı Zihni Şahin, Çankırı Belediye Başkanlığına İrfan Dinç'in yerine Hüseyin Boz, Nevşehir Belediye Bakanı Hasan Ünver'in yerine Atilla Seçen, Sinop Ayancık Belediye Başkanlığına Ayhan Ergün'ün yerine Aslan Özdemir, Yozgat Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek'in yerine Murat Gürbüz, Yozgat Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan'ın yerine İrfan Coşkun, Hatay Reyhanlı Belediye Başkanlığına Hüseyin Şanverdi'nin yerine Mehmet Çüter seçildi.

Fazlı Şahan