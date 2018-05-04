Üniversitelerde bölünme kalite getirecek

Uzun yıllar uluslararası alanda eğitimler veren Prof. Dr. Recep Bozdoğan, Meclise sunulan 'üniversitelerin bölünmesi' kanun tasarısının temel amacını Yeni Şafak'a anlattı. Bozdoğan, Fransa'nın 1970 yılında Sorbonne Üniversitesi'ni 13 farklı üniversiteye bölerek benzer bir uygulamayı hayata geçirdiğini aktardı. Sorbonne Üniversitesi'nin öneminden ve değerinden bir şey kaybetmediğini, aksine Fransa'da yükseköğretimin ilerleme katettiğini ifade etti. Kanun tasarısının tüm detayları titizlikle ele aldığını belirten Bozdoğan, üniversitelerin bölünme işlemlerinin 6 ay içerisinde tamamlanabileceğini söyledi.

İLK TALEP ERCİYES'TEN

Üniversitelerin parçalandığı yönündeki haberleri eleştiren Bozdoğan, üniversitelerin parçalanmadığını, eğitimin kalitesini artırmak adına bazı üniversitelerin bölünmek için talepte bulunduğunu belirtti. İlk olarak Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin bölünmek için başvuru yaptığını söyleyen Bozdoğan, "Erciyes Üniversitesi, Kayseri merkezde araştırma üniversitesi olarak faaliyet göstermek istemekte. 'AR-GE ve teknoloji üniversitesi' misyonuyla yenilikçi bir okul olarak uluslararası düzeyde daha iyi başarılar elde etmek isteyen Erciyes Üniversitesi, bu doğrultuda bazı akademik birimlerin yeni kurulacak bir üniversitenin çatısı altında toplanmasını talep etti" diye konuştu.

FRANSA 1970'TE BÖLDÜ

Uzun yıllar üniversitelerin akademik başarıları üzerine çalışmalar yapan Bozdoğan, Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nin 1970'lerde 13'e bölündüğünü anlattı. Fransa'da bu gelişmenin olumsuz bir tartışmaya yol açmadığını ifade eden Bozdoğan, "Üniversitelerin her birinin adı Paris 1, Paris 2, Paris 3 olarak sıralandı. Daha sonraki yıllarda ise bu okullara çeşitli isimler verildi. Sorbonne Üniversitesi dünya başarısına bakıldığında ilk 20'lerde yer alır. Dünyada bu biçimde uygulamalar var. Belirli bir ölçeğe gelen üniversitelerin bölünmesi gerekir. Hem üniversitelerin daha iyi yönetilmesi hem de ulusal ve uluslararası başarı endekslerinde daha yükseğe çıkması açısından alınmış bir tedbir olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Aybike Eroğlu