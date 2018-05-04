AK Parti'de 3 ilde temayül rötarı

Hafta sonuna denk gelen kongreler nedeniyle 3 ilde temayül yoklamaları sarkacak. Bu illerin başında İstanbul geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 6 Mayıs'ta AK Parti İstanbul Kongresi'nde açıklayacağı vatandaşlara yönelik mesajların yer alacağı manifesto nedeniyle temayül yoklaması Pazartesi gününe bırakıldı. Temayül yoklamasının erteleneceği bir diğer il ise Kayseri oldu. Yarın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Kayseri kadın kolları kongresi nedeniyle yoklama pazar gününe ertelenirken; Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı ve yine yarın Ankara'da yapılacak kadın kolları kongresi nedeniyle ise temayül yoklaması Pazar gününe bırakıldı. Kayseri ve Ankara'da Pazar günü 10.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılırken; son il İstanbul'da ise Pazartesi günü yine 10.00 ile 16.00 saatleri arasında temayül gerçekleşecek.

HEYETLER TOPLANDI

Temayül yoklamaları öncesi dün temayül heyetleri ile AK Parti'de bilgilendirme toplantısı yapıldı. İllerdeki Seçim Koordinasyon Merkezlerinin çalışmaları ile ilgili bilgi verilirken; toplantıda heyete mühründen mumuna, torbasından, oy pusulasına kadar bütün malzemeler teslim edildi. Temayül yoklamaları bittikten sonra heyet Ankara'ya gelecek ve sayım yapılacak. Ancak, liste ilan edilmeyecek.

Damla PEKER