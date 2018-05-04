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Finansal terörle savaş

Türkiye, kur savaşları, faiz operasyonu ve 'ekonomi zorda' iddialarıyla köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor. S&P'nin gece yarısı sürpriz not indirimi de bu kumpasın son parçası. Halbuki Türkiye seçimi öne alarak belirsizliği bitirdi, reel kesime milyarlarca lira destek verdi, yapılandırmayla devletin gelirini ve çalışanın, emeklinin, çiftçinin refahını artırdı
04 Mayıs 2018 08:50
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Finansal terörle savaş

Uluslararası kuruluşlar Türkiye üzerinde yeni bir oyun tezgahladı. Amaç seçimler öncesi 'ekonomi zorda' algısına sebep olmak, yöntem ise kur ve faizin çıkışını sağlayıp 'risk var' deyip not indirmekti. İlk adım, Türkiye'nin enerji ithalatı sebebiyle çok duyarlı olduğu kurlarla oynamaktı. Suni taleple kur yükseltildi, 4 liralık psikolojik sınır aşıldı ve döviz lobisi parasına para kattı.

İkinci adımda faiz lobisi devreye girdi. Yükselen dövizin durdurulması için Merkez Bankası'na faiz baskısı başladı. Bu adım da başarıya ulaştı, Merkez Bankası dövizi dizginlemek için 0,75 puan faiz artırdı. Bu adım hem faiz lobisine kazandırdı, hem de dövizin ateşini söndürmeye yetmediği için dövizi artırdı.

ADIM ADIM HEDEFE

Ardından "Enflasyon yükseliyor, işsizlik ve cari açık artıyor, borçlanmada risk var" gibi söylemlerle ekonominin zorda olduğu algısı pompalandı; S&P'nin gece yarısı, üstelik değerlendirme tarihini 3,5 ay öne çekerek yaptığı not indirimi gerçekleşti. Ana hedefin Türkiye'yi yıpratmak olduğu kumpas kampanyasında tali hedeflerden biri, seçimler yaklaşırken, 7 Haziran'da yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizin yeniden yükselmesini sağlayıp 'ekonomi çöküyor' algısını oluşturarak hükümete seçim mağlubiyeti yaşatmak.

ÇOK ÖNEMLİ ÇAĞRI

S&P'nin "Cari açık, işsizlik, enflasyon yükseliyor, finansal şartlar bozuluyor" söylemini değerlendiren ekonomistler, sıralaması bile aynı oyan oyuna karşı dik durmak gerektiğini belirtip şöyle diyor: Türkiye milyarlarca lira doğrudan teşvik verdi. Bu teşvikler ithalatın ve dolayasıyla cari açığın azaltılmasına yönelik yatırımlara gitti ve dönüşü Türkiye'yi büyütme şeklinde olacak. Teşviklerle istihdam artıyor, işsizlik düşecek. Türkiye'de 2017 yılı büyümesi yüzde 7,4 oldu. Yılın ilk çeyreğinde de yüksek büyüme bekleniyor. Ayrıca refah da tabana yayılıyor. Emekliye ikramiye, mikro krediler, kadına destekler, genç çiftçi ve tarım destekleri bunun göstergesi. S&P'nin gece yarısı not adımı Türkiye'ye hiçbir zarar veremeyecek.

Avrupa bile, 'Türkiye bizi ikiye katlayacak' diyor

Türkiye 2017 yılında yüzde 7.4 büyüyerek Avrupa birincisi, dünya ikincisi oldu. Hatta bu oranla Avrupa'nın ortalama büyümesini 3'e katladı. Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye'nin bu yıl da büyümesi ile Avrupa'yı 2'ye katlayacağını kendi tahminleriyle raporlandırdı. Komisyon, Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 4,7 büyümesinin beklendiğini söyledi. Komisyon Türkiye'de enflasyonun yıl sonunda yüzde 10,9 ve gelecek yıl sonunda ise yüzde 9'la tek haneye gerilemesinin öngörüldüğünü açıkladı. Komisyon ayrıca cari açığın milli gelire oranının da bu yıl yüzde 6, gelecek yıl ise yüzde 5,6 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin etti. Raporda işsizliğin ise bu yıl yüzde 9,8 ve gelecek yıl yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Raporda, Avro bölgesinde ise ekonomik büyümenin bu yılın sonunda yüzde 2,3, gelecek yıl sonunda yüzde 2 olarak öngörüldüğü ifade ediliyor. Yine rapora göre Avro bölgesinde işsizliğin bu yıl yüzde 8,4, 2019 sonunda ise yüzde 7,9 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

OSMAN ÇOBANOĞLU

BUNLAR KÜRESEL TETİKÇİ

Profesör Seyfettin Erdoğan, oynanan son oyunla 'ekonomik kriz geliyor' algısı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi. Kredi derecelendirme kuruluşlarının, küresel finans terörünün birer tetikçisi olduğunu ifade eden Para Politikası Uzmanı Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan "Normalde Türkiye ile ilgili değerlendirmelerini ağustos ayında yeniden yapacağını açıkça deklare etmesine rağmen Mayıs ayına öncelemesi Türkiye'ye karşı ve Cumhurbaşkanımıza karşı küresel düzeyde başlatılan küresel finans terörünün önemli bir atağı. Bunlar gol yemiş olmanın saldırısı içerisindeler." dedi.

GOL YEDİLER, TELAŞLANDILAR

Parametrelerede bakıldığında Türkiye'nin notunun düşmesini gerektirecek bir sapma egilimi yokken, seçim ekonomisi bile uygulanmayıp ekonomi rayında devam ederken yapılan bu atağı 'gol yeme' olarak değerlendiren Profesör Erdoğan, "Bunlar seçimi kasımda falan bekliyordu. Hazirana alınınca telaşlandılar. Hiçbir ekonomik tabana, eksene, temele dayanmayan manipülatif karar aldılar. Türkiye'yi etkilemeyecek." dedi. Merkez Bankası'nın 'faiz artır' baskılarına boyun eğmemesini tavsiye eden Seyfettin Erdoğan, "Türkiye'de büyük yatırımlar, yapısal dönüşümler var. Bu Türkiye'nin güçleneceği anlamanı geliyor. Bu onları telaşlandırıyor." ifadesini kullandı.

ÜLKESİNİ SEVEN EKRANA

Bu algının vatanını seven ekonomistler tarafından kırılacağını dile getiren Erdoğan, "Vatanını milletini seven, ekonomiyi bilen siyasetçiler televizyonda bunu izah etmeli. Küresel yabancı yatırımcıların Türkiye'ye gelme çabası var. Ciddi yatırım projeleri var. Turizmde inanılmaz performans ortaya konmuş. Bunlar beklentilerin olumlu olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Canan ERASLAN
Türkiye
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