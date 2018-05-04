Karayollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) Köprülü Kavşağı ve bağlantı yollarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi kavşak düzenlemesi çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Suruç kavşakları 27-31. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Şanlıurfa yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova-Kaynaşlı kesimi 15-17. kilometrelerinde köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Akseki-Manavgat yolunun 5-9. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Silifke-Mersin yolunun 17-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sol taşıma ulaşıma kapatılarak, trafik sağ taşımaya yönlendiriliyor.

Edirne-Kırklareli yolunun 0-41. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.