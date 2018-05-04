Bu sefer Euro tırmanışa geçti

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 4,2400 4,2420 Avro 5,0750 5,0770 Sterlin 5,7570 5,7590 ANKARA ABD Doları 4,2140 4,2440 Avro 5,0450 5,0850 Sterlin 5,6870 5,7890





Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 4,2470 seviyesinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda doların diğer para birimlerine karşı değer kazanması ve yurt içinde enflasyonun beklentilerin üzerinde artmasının etkisiyle 4,2448 ile tüm zamanların zirvesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 4,2127'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 4,2495 ile rekor tazeledi ve saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 4,2470'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 artışla 5,0850, sterlin/TL de yüzde 0,8 değer kazancıyla 5,7645'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve Avro Bölgesi'nde perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 4,20 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda düşüşün ivme kazanacağını dile getirdi.