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Ankara Başsavcılığı'nca FETÖ'nün mahrem yapısından 45 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada Ankara, İzmir ve Isparta illerinde hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilen 45 şüpheliden 32'si yakalandı
nkara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada Ankara merkezli 3 ilde 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 32'si gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada Ankara, İzmir ve Isparta illerinde toplam 45 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiş olup 32 şüpheli yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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