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CHP'nin adayı belli oldu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
04 Mayıs 2018 09:35
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CHP'nin adayı belli oldu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Muharrem İnce'nin adaylığı için grup kararı aldı

CHP'nin adayı Muharrem İnce, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından 'Biz hazırız' paylaşımı yapmıştı.

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kimdir?

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı erken seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cumhurbaşkanı adayı olarak hangi ismin gösterileceği merak konusu haline gelmişti. Konuya ilişkin CHP eski Grup Başkan vekili Muharrem İnce'nin, genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak seçileceği ihtimali gündemde konuşulmaya başlanmıştı. Kamuoyu tarafından, CHP cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusuna yanıt ararken Muharrem İnce'nin ismi, cumhurbaşkanı adayı olarak seçileceği yönünde ön plana çıktı. Peki, erken seçimlerde CHP'den cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan isim Muharrem İnce kimdir? Meydana gelen gelişmeler neticesinde gündemin merkezine yerleşen ve kulislerde yoğun bir şekilde sözü geçen Muharrem İnce aslen nereli ve kaç yaşındadır? İşte, TBMM'de milletvekilliği görevini de yürüten ve son dönemlerde göze çarpan isim Muharrem İnce'nin detaylı hayatı...

CHP CUMHURBAŞKANI ADAYI MUHARREM İNCE KİMDİR? DETAYLI HAYATI...

CHP eski Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964 tarihinde Yalova ilinin Elmalık köyünde doğdu. Muharrem İnce'nin annesinin adı Zekiye, babasının adı ise Şerif'dir.

Ülkü İnce ile evli olan Salih Arda adında bir oğlu bulunan Muharrem İnce, ilk ve orta öğrenimini Yalova ilinde bitirdi. Üniversite eğitimini ise Bursa - Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği bölümünde tamamlayarak mezun oldu.

Eskiden CHP Grup Başkan vekilliği görevini icra eden ve şimdilerde TBMM'deki milletvekilliği görevini de yürüten Muharrem İnce, Fizik öğretmeni ve okul müdürü unvanıyla pek çok lisede görevde bulunmasıyla birlikte özel dershanelerde de eğitmenlik görevini sürdürdü.

2012 yılında "Buyurun Sayın İnce" isimli bir kitap yazan Muharrem İnce, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 22. dönemde Yalova milletvekili olarak göreve getirilmiştir. Şu anda da 23. dönemde de milletvekililiği görevini icra etmektedir.

Bir süre boyunca Yalovaspor'un basın sözcüğü görevini yürüten İnce, Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı görevinde de yer almıştır.

24. Dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyesi seçilen Muharrem İnce, 2002 genel seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girdi. 2007 genel seçimlerinde de partisi tarafından aday gösterildi ve seçim sonucunda meclisteki yerini korudu. 13 Haz 2011 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye milletvekili seçimlerinde tekrar Yalova CHP milletvekili seçildi.

Muharrem İnce'den 'Biz hazırız' mesajı
Memurlar.Net
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